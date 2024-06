Clesio de Carvalho von der LG Steinlach-Zollern reiste nach seinem neu erzielten Kreisrekord im Diskuswerfen der M14 zusammen mit Wurftrainer Niklas Kretschmer mit Selbstvertrauen und Vorfreude zu den süddeutschen Meisterschaften nach Koblenz. Er startete im Kugelstoßen und im Diskuswurf. In beiden Disziplinen musste man ihn nach seinen Vorleistungen zu den Gold-Anwärtern zählen.

Das Kugelstoßen steht als Erstes auf dem Programm

Zum Auftakt ging es für den drittältesten der de Carvalho-Brüder im Trikot der LG Steinlach-Zollern im Kugelstoßen mit dem 4-Kilo-Wurfgerät in den Ring. Dabei ging der großgewachsene U16-Athlet sehr konzentriert zu Werke. Gleich im ersten Versuch bestätigte er seine Favoritenstellung. Technisch sauber kam der Drehstößer gut hinter die Kugel und blieb mit 13,92 Metern nur knapp unter der 14-Meter-Marke und seiner eigenen Bestleistung. Doch die Konkurrenten sollten sich an dieser Weite die Zähne ausbeißen. Während Clesio de Carvalho sich im vierten Versuch sogar nochmals um fünf Zentimeter auf 13,97 Meter steigerte, übertraf kein weiterer Athlet die 13-Meter-Marke. Damit holte sich Clesio de Carvalho erstmals einen süddeutschen Meistertitel.

Lesen Sie auch

Auch mit dem Diskus hält der Hechinger die Konkurrenz in Schach

Als zweiter Wettbewerb stand das Diskuswerfen mit der 1 Kilo schweren Scheibe auf dem Programm. Auch hier zeigte der Hechinger von Anfang an konzentrierte und technisch ausgereifte Würfe. Nach seinem Auftakt mit gut 43 Metern ging er auch im Diskuswurf gleich vom ersten Versuch an in Führung. Diese baute er im zweiten Versuch auf knapp 48 Meter deutlich aus. Seinen weitesten Wurf schleuderte de Carvalho im fünften Versuch auf 48,85 Meter hinaus. Damit blieb er zwar unter seinem Kreisrekord, lag aber gut vier Meter vor seinem schärfsten Konkurrenten und sicherte sich so seinen zweiten süddeutschen Meistertitel.