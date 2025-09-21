Leichtathletik-WM: Neugebauer gewinnt WM-Gold im Zehnkampf - Kaul Vierter

Ein verrückter WM-Zehnkampf hat für das deutsche Team ein erfolgreiches Ende. Leo Neugebauer gewinnt die Goldmedaille. Der Topfavorit verabschiedet sich früh.
Tokio - Leo Neugebauer ist neuer Weltmeister im Zehnkampf. Der 25-Jährige gewann bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio mit 8.804 Punkten. Der Olympia-Zweite hatte am Schlusstag der Titelkämpfe in der japanischen Metropole nach einem spannenden 1.500-Meter-Lauf einen Vorsprung von gerade einmal 20 Punkten auf Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico. Bronze gewann der Amerikaner Kyle Garland.