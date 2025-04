Kickers Offenbach – FC 08 Villingen Christian Derflinger über den Bieberer Berg und seine Zukunft

Für einen Nullachter ist es ein ganz besonderes Spiel: Christian Derflinger kehrt am Donnerstag (19 Uhr) an den Bieberer Berg, mit dem er ganz spezielle Erinnerungen verbindet, zurück. So sieht es in Sachen Vertrag aus.