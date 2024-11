Leichtathletik: Starke Leistungen der Weilstetter Leichtathleten werden belohnt

Traditionell erfolgt nach der Saison im Oktober in der Leichtathletik die Nominierung für einen Kader. Um für einen Kader vorgeschlagen zu werden, sind neben strengen Kadernormen, die in der Saison 2024 erfüllt werden mussten, auch positive Einschätzungen der Landes- oder Bundestrainer notwendig, deren Grundlage Sichtungen und Lehrgänge bilden. Die Berufung erfolgt dann im November.

Umso mehr freut sich die Leichtathletikabteilung des TV Weilstetten über mehrere Einladungen ihrer Athleten zu Kadersichtungslehrgängen und Nominierungen für den Landeskader sowie deren Berufung.

Marie Sautter

Marie Sautter (W13, Jahrgang 2011) glänzte in der abgelaufenen Saison durch zahlreiche dritte Plätze in der WLV Bestenliste sowie vordere Platzierungen bei den württembergischen Bestenkämpfe. Durch diese Ergebnisse wurde sie zum Talentsportfest in Stuttgart eingeladen. Dort erreichte Sautter nicht nur den Disziplinsieg im Hürdenlauf, sondern auch die Tagesbestzeit aller Athletinnen in dieser Disziplin. Im Gesamtergebnis wurde sie Achte und darf nun sicher am Stützpunkttraining in Albstadt teilnehmen. Darüber hinaus wurde sie zum Sichtungslehrgang des Talentkaders eingeladen und darf sich je nach Ausgang dann noch über die Berufung in den Nachwuchskader freuen.

Colin Hoch

Colin Hoch (M14, Jahrgang 2010) liegt in der aktuellen WLV-Bestenliste auf dem ersten Platz im Vierkampf sowie in drei weiteren Disziplinen auf Rang zwei und einem starken 14. Platz im Vierkampf in der DLV-Bestenliste. Zudem wurde er württembergischer Meister im Vierkampf und sammelte vier weitere Podestplätze bei württembergischen Meisterschaften. Zwar hat Hoch die Kadernorm knapp verpasst, gehört aber zu den Perspektivathleten bei den Landestrainern und darf deshalb an Kaderlehrgängen im Disziplinblock Hürden teilnehmen.

Jule Trickel

Jule Trickel (U18, Jahrgang 2007) ist derzeit die besten Vier- und Siebenkämpferin in Baden-Württemberg und sicherte sich auch beide Landestitel. Darüber hinaus wurde sie Fünfte bei den Deutschen Hallenmehrkampfmeisterschaften. In der WLV-Bestenliste steht sie in beiden Disziplinen auf dem ersten Rang, dazu kommt noch ein zweiten Rang über 100-Meter-Hürden und ein dritter Rang im Speerwurf. In der DLV-Bestenliste belegt Trickel mit guten 5133 Punkten (auch Kreisrekord) den sechsten Platz und ist somit sechstbeste Siebenkämpferin der U18 in Deutschland. Durch diese Leistung wurde Trickel erneut für den Landeskader von Baden-Württemberg in der Disziplin Mehrkampf berufen. Auch erfüllte sie die Kadernorm über 100 Meter Hürden und darf dort auch an den Kadermaßnahmen teilnehmen.

Jannis Gartmann

Jannis Gartmann (U18, Jahrgang 2007) war in der angelaufenen Saison bereits im Landeskader von Baden-Württemberg in der Disziplin 400-Meter-Hürden. In der abgelaufenen Saison belegt er in der WLV-Bestenliste über 400-Meter- Hürden den ersten Platz und hat den bisherigen Kreisrekord aus dem Jahr 1981 deutlich unterboten. Im Finale der Deutschen Meisterschaften der U18 lief er zur Bronzemedaille. Dieses Finale war beeindruckend: Die Plätze eins bis drei bedeuteten zum damaligen Zeitpunkt die Plätze zwei bis vier in der Europäischen Bestenliste sowie die Plätze eins bis drei in der DLV-Bestenliste. Gleichzeitig hat Gartmann mit der erreichten Zeit die Norm für die U18-Europameisterschaften unterboten und war als Ersatzläufer nominiert. In der WLV-Bestenliste wird er zudem in drei weiteren Disziplinen auf Rang zwei geführt. Er darf sich zweifacher Baden-Württembergischer Meister (400-Meter-Hürden, Hochsprung) sowie Süddeutscher Vizemeister über 400-Meter-Hürden nennen. Auf Grund der Normerfüllung und seinen starken Leistungen wurde er in den Landeskader und sogar in den Nationalkader 1 berufen, was beim TVW schon lange niemanden mehr gelang seit in den 80er Jahren Stefan Haigis im Zehnkampf.

Joshua Bozic

Joshua Bozic (U23/Männer, Jahrgang 2004) startete bereits in der vergangenen Saison für den Nationalkader von Kroatien. Durch seine herausragenden Leistungen in der abgelaufenen Saison mit dem Baden-Württembergischen und Süddeutschen Meistertitel im Dreisprung, Platz sechs bei den Deutschen Hallenmeisterschaften und Platz 7 bei den Deutschen U23-Meisterschaften wird er voraussichtlich erneut für den Nationalkader von Kroatien nominiert. Dies unterstreicht auch seine Platzierung in den Bestenlisten, als Erster in der WLV-Bestenliste und Zehnter in der DLV-Bestenliste.