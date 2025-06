1 Kelson de Carvalho knackte mit dem Diskus die Norm für die U20-Europameisterschaften. Foto: Eibner-Pressefoto/Jan Papenfuss Kelson und Clesio de Carvalho überzeugen in Wiesbaden mit starken Weiten im Diskuswurf.







Link kopiert



Zum Diskuswurf-Meeting „Sky is the limit“ in Wiesbaden, bei dem deutsche Spitzenkräfte am Start waren, wurden nach ihren Vorleistungen auch die Brüder Kelson und Clesio de Carvalho von der LG Steinlach-Zollern eingeladen. Obwohl sie unterschiedlichen Altersklassen angehören, traten die Beiden erstmals in einem Jugend-Wettbewerb U18/U20 „gegeneinander“ an.