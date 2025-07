Die ausrichtende Leichtathletikabteilung der TSG Balingen begrüßte in der Balinger Bizerba-Arena knapp 300 Athletinnen und Athleten und bot beste Bedingungen.

Zwei Titel gehen an Niklas Kretschmer

Über die 200 Meter der Männer wurde Jan Schenk (TSV Geislingen) seiner Favoritenrolle gerecht. In 22,28 Sekunden setzte er sich vor Linus Dobberstein (TuS Metzingen/22,44) durch und erzielte eine neue persönliche Bestmarke. Die prestigeträchtige 4x100-Meter-Staffel der Männer gewann die LG Steinlach-Zollern knapp vor der Startgemeinschaft Geislingen/Ostdorf. Im Weitsprung (6,04 Meter) und Kugelstoßen (12,59 Meter) setzte sich Zehnkämpfer Niklas Kretschmer von der LG Steinlach-Zollern durch.

Lea Eberhardt gibt gutes Comeback

Nach längerer Wettkampfpause gab Lea Eberhardt (TSG Balingen) ein gutes Comeback und gewann in 2:21,15 Minuten die 800-Meter-Wertung der Frauen. Lea Hermann (TV Weilstetten) unterlag im Kugelstoßen mit 10,43 Metern Marit Höner (Gomaringen/10,60).

Packende Duelle bei der U20

In der U20 gab es ein packendes Duell über 800 Meter. Auf den letzten Metern setzte sich Illia Artamonov vom TSV Holzelfingen knapp mit 2:00,87 Minuten gegenüber Mathias Kägu (TSG Balingen/ 2:01,25) durch. Bei der weiblichen U20 heimste Larissa Klumpp (TSG Balingen) bei vier Starts vier Titel ein. 25,55 Sekunden über 200 Meter stachen hervor, zum Abschluss gab es den Sieg über 4x100 Meter mit Johanna Oßwald, Emma Oßwald und Katharina Froneck.

Indira Strobel schafft den Titel-Hattrick

Indira Strobel vom TV Weilstetten holte sich die Regionaltitel über die 100 und 200 Meter der weiblichen U18 und führte die Staffel des TV Weilstetten mit Marie Polster, Milla Koch und Claudia Narr zum Sieg über 4x100 Meter.

Letizia Keller springt am weitesten

Im Hochsprung erwischte Juli Braun (TSG Balingen) eine fehlerlose Serie. Am Ende standen für sie 1,51 Metern in den Büchern. Stark besetzt auch der Weitsprung. Hier kämpften 18 Springerinnen um den Titel. Am Ende lag Letizia Keller (LG Steinlach-Zollern) mit 5,14 Metern vorn. Indira Strobel und Juli Braun folgten mit 4,69 und 4,68 Metern auf den Plätzen drei und vier.

M15-Jungs trumpfen auf

In der M15 lag Colin Hoch (TV Weilstetten) über 100 Meter, 300 Meter und Kugelstoßen vorn. Jonas Heinrich (TSG Balingen) revanchierte sich mit dem Sieg im Weitsprung. Lukas Schaub setzte sich bei der M14 über 100 Meter, im Weitsprung und im Kugelstoßen durch. Simon Helber (TV Weilstetten) gewann die 300 Meter in 42,50 Sekunden.

Mia Götte und Carla Wolf räumen Titel ab

Bei den Mädchen W15 wechselten sich Mia Götte (TSG Balingen) und Carla Wolf (TSV Geislingen) an der Spitze ab. Götte gewann über 100 Meter, im Weitsprung und Kugelstoßen, während Wolf über 300 Meter und im Hochsprung vorne lag. Weit vorn lag Alexa Waizel vom TSV Bisingen im Kugelstoßen der W14. Alle Stöße lagen vor der Konkurrenz, im letzten Versuch landete die Kugel bei 8,70 Metern.

Julian Sonnenfroh ist im Ballwurf top

Bei den Jungs der M13 lag Levin Schill vom TSV Geislingen mit 4,41 Metern deutlich vor dem Feld. Julian Sonnenfroh setzte sich im Ballwurf mit tollen 40,50 Metern durch. Die M12 dominierte Laurenz Butz vom TV Weilstetten, der alle Meistertitel gewann. Starke 8,09 Meter im Kugelstoßen und 10,77 Sekunden über 75 Meter stachen dabei heraus.

Weilstetter Mädchen-Staffel sprintet zum Sieg

Die 4x75-Meter-Staffel der weiblichen U14 entschied der TV Weilstetten an Ende sehr knapp vor dem VfL Ostdorf und der TSG Balingen für sich. Eine starke Konkurrenz herrschte in der Altersklasse W13. Gute 4,63 Meter sprang Helena Selig (VfL Ostdorf) im Weitsprung; Mara Alber (TV Weilstetten) gewann den Ballwurf mit 41,00 Metern und, Leonie Stehle (TSG Balingen) verbesserte sich im Kugelstoßen auf 9,04 Meter.

Auch die Jüngsten überzeugen

In der W12 lagen die Verhältnisse klarer. Hier war Tabea Scherle vom VfL Ostdorf in allen Disziplinen vorn. In der M11 teilten sich Max Neher vom TV Weilstetten und Nils Gebauer vom VfL Ostdorf die Siege untereinander auf. Josias Heinrich (TSG Balingen) gewann in der U10 sowohl den 50-Meter-Sprint als auch den Ballwurf. Der Altersklasse W11 drückte Lina Meißner vom TSV Bisingen mit drei Siegen über 50 Meter, im Weit- und Hochsprung ihren Stempel auf. Über 4x50 Meter setzte sich das Team der TSG Balingen knapp vor dem TV Weilstetten durch.