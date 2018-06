Leichtathletik SG Schramberg holt drei Titel

Verletzungspause für Krafttraining genutzt

Durch einen Riss von Außen- und Syndesmosenband konnte Carina in ihrer Verletzungspause lediglich Krafttrainingseinheiten absolvieren, was ihr zumindest in den Wurfdisziplinen neue Bestleistungen bescherte. Mit 35,18m im Schleuderball schaffte sie sogar die Norm für die DM. Starke 8,26m im Kugelstoßen folgten, dann ein erwartet schwächeres Ergebnis im 100m-Lauf und im Weitsprung. In der Endabrechnung war sie mit 38,83 Punkten knapp geschlagen auf Platz zwei der Leichtathletikwertung weibliche Jugend U20.

Erstmals durfte auch Nils Herden Turnfestluft schnuppern, der in der U18 ordentliche Ergebnisse ablieferte. Auf 38,33m im Schleuderball folgten 7,18m im Kugelstoßen. Seine stärkeren Disziplinen Weitsprung 4,72m und 100m mit 13,90s verhalfen ihm in der Leichtathletikwertung auf einen guten sechsten Platz.

Neben den Wahlwettkämpfen folgten am letzten Tag noch die offiziellen Landesmeisterschaften. Erwartungsgemäß sicherte sich Thorsten Simon in der Altersklasse M30-50 mit Riesenvorsprung den Titel im Schleuderball mit 64,00m und im Steinstoßen (15kg) mit 8,78m. Dominik Weidmann musste im Schleuderball gegen den Topathleten Marcel Bosler aus Iffezheim antreten, der in den vergangen Jahren immer DM-Medaillen abräumte. Mit nur zwei Metern Rückstand konnte sich der Schramberger Werfer den Vizetitel sichern. "Er hat die Siegerweite von knapp 61m drin gehabt, leider war in jedem Wurf ein technischer Fehler drin", berichtet Simon. Durch seine 63m vom Vortag ist Weidmann trotzdennoch dem für die DM im Herbst qualifiziert.

Ebenfalls in den Wurfdisziplinen Schleuderball und Steinstoßen ging Lisa Herden (U20) an den Start. Nach 5,85m mit dem 5kg-Stein folgten sehr gute 29,47m im Schleuderball, was in der Endabrechnung Platz fünf bzw. Platz vier bedeutete.

Paukenschlag beim Abschlusstag

Für den eigentlichen Paukenschlag sorgte am Abschlusstag aber Carina Willig, die sich nach ihren Bänderrissen lediglich vorgenommen hatte, die DM-Qualifikation im Leichtathletik-Fünfkampf zu schaffen. Mit am Start die amtierende Deutsche Vizemeisterin aus Iffezheim, die jedoch keinen guten Tag erwischte. In der ersten Disziplin verbesserte die Schrambergerin ihr Kugelbestleistung um 70cm auf fast 9m. Beim Weitsprung und 100m-Lauf steigerte sie ihre Leistungen zum Vortag, obwohl ihr der Vierkampf noch in den Knochen steckte.

Gegen die DM-Vize konnte sie jedoch in allen vier Disziplinen keine Punkte gutmachen, sondern verlor, erwartungsgemäß, kontinuierlich an Punkten. Den abschließenden 1000m-Lauf, bei dem Carina Willig die 200m-Zwischenzeiten, die sie auf ihrer Innenhandfläche notiert hatte, spulte sie wie ein Uhrwerk herunter. Mit hervorragenden 3:41 Minuten nahm Carina der Iffezheimerin 34 Sekunden ab und schaffte mit 48,97 Punkten und einem hauchdünnen Vorsprung ihren ersten Landesmeistertitel. "Einfach grandios gekämpft", lobt der Trainer. Man darf gespannt sein, wie sich die SGS-Athleten nun bei der Mehrkampf-DM im niedersächsischen Einbeck Mitte September schlagen werden.