Schon der erste Tag bei den Deutschen Titelkämpfen in der sächsischen Metropole verlief verheißungsvoll für die 21-jährige Grosselfingerin, die für die LG Steinlach-Zollern startet.

Starker Auftakt in den Siebenkampf

Über die 100 Meter Hürden zum Auftakt verfehlte sie in starken 13,57 Sekunden ihre Bestleistung nur um sieben Hunderstel und übernahm als Schnellste des Teilnehmerfeldes die Führung. Im Hochsprung übersprang Sprengel im dritten Versuch 1,73 Meter, war damit zweitbeste Athletin hinter Leonie Kroter (DJK SG Wasseralfingen/1,77) und blieb weiter auf Goldkurs.

Sprengel führt nach dem ersten Wettkampftag

Im Kugelstoßen schraubte die Grosselfingerin ihre Freiluft-Bestleistung auf 13,91 Meter und holte sich den Disziplinensieg vor Mareike Rösing (USC Mainz/13,73), die sich in der Gesamtwertung auf Rang zwei vorschob. Auch in der letzten Disziplin des ersten Tages, den 200 Metern, lieferte Sprengel ab: 24,36 Sekunden bedeuteten die viertbeste Zeit ihrer Karriere und die Führung mit 3677 Punkten.

Mit starken Leistungen zur neuen Bestmarke von 6315 Punkten

Nervenstark zeigte sich die 21-Jährige zum Start in den zweiten Wettkampftag im Weitsprung: Nach ungültigem ersten Versuch setzte sie im zweiten 6,42 Meter in den Sand – das zweitbeste Resultat ihrer Karriere. Und es sollte noch besser kommen. Im Speerwurf schleuderte Sprengel gleich im ersten Versuch auf 47,87 Meter. Jubelnd reckte sie die Arme in die Höhe – eine neue Bestleitung! Damit war ihr schon vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf der Titel so gut wie nicht mehr zu nehmen. Die doppelte Stadionrunde absolvierte Sprengel in 2:18,96 Minuten, die ihr 838 Punkte und in der Endabrechnung 6315 Punkte. Damit knackte die Grosselfingerin erstmals in ihrer Karriere die 6300-Punkte-Marke.

Ticket für die WM rückt in greifbare Nähe

„Der Titel bedeutet mir unheimlich viel. Der Mehrkampf hier Dresden hat super Spaß gemacht hier vor dem Publikum. Es war mega-geil, hier zu starten. Ich bin überglücklich“, strahlte die 21-Jährige nach dem Wettkampf im Fernseh-Interview. Damit hat Sprengel gute Chancen, sich doch noch für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio zu qualifizieren. „Ich bin als Titelverteidigerin nach Dresden gekommen. Mein erstes Ziel war, diesen zu verteidigen. Natürlich hatte ich auch im Hinterkopf, dass das Tokio-Ticket noch nicht ganz durch ist und ich noch ein Wörtschen mitreden kann, und das habe ich sehr gut erfüllt.“