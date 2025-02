32 Zentimeter hinter Malaika Mihambo: Grosselfinger Leichtathletin Sandrina Sprengel springt zu Bronze

1 Die Grosselfingerin Sandrina Sprengel reckt die Arme in die Höhe. Mit 6,47 Metern im Weitsprung belegte sie Rang drei bei den Deutschen Meisterschaften in der Halle in Dortmund. Foto: Eibner-Pressefoto/Jan Papenfuss/Jan Papenfuss

Auf ein gelungenes Wochenende kann die 20-Jährige von der LG Steinlach-Zollern zurückblicken. Die Deutsche Hallenmeisterin im Siebenkampf der U23 zeigte auch bei der DM der Aktiven ihre Klasse.









In Dortmund kürten die besten Leichtathleten Deutschlands ihre Meister unter dem Hallendach. Mit von der Partie war auch Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern, die über 60 Meter Hürden und im Weitsprung an den Start ging und sich am Ende über zweieinhalb neue Persönliche Bestleistungen und eine Bronzemedaille freuen durfte.