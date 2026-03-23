Leichtathletik Sandrina Sprengel: Kampfgeist wird belohnt mit Bestleistung

Die Grosselfingerin verbessert bei der Hallen-WM in Toruń ihre persönliche Fünfkampf-Bestleistung auf 4475 Punkte und rückt in der Gesamtwertung auf Rang acht vor.
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat mit seinem kleinen Team die Hallen-WM in Torun/Polen ohne Medaille beendet. Am Sonntag verpasste auch Sandrina Sprengel als letzte Hoffnung im Fünfkampf trotz persönlicher Bestleistung das Podest. Die Fünfte der Freiluft-WM 2025 in Tokio im Siebenkampf belegte mit 4475 Punkten den achten Rang.