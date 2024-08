Am Wochenende stehen die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Hannover an. Von der LG Steinlach-Zollern sind Sprengel und Christoph Ewinger, sowie vom TV Weilsteten Jule Trickel dabei.

In diesem Jahr haben vier Athleten der LG Steinlach-Zollern die Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Siebenkampf bei den Frauen beziehungsweise im Zehnkampf bei den Männern erreicht.

Duo kämpft um Punkte

Sandrina Sprengel, Kelmen de Carvalho, Christoph Ewinger und Joshua Kommer hätten sich durch ihre Leistungen qualifiziert. Am Start sein werden aber nur Sandrina Sprengel und Christoph Ewinger, da Kelmen de Carvalho und seit diesem Semester auch Joshua Kommer bereits zum Studium an ihre US-Colleges abgereist sind.

Lesen Sie auch

Besonders im Blickpunkt wird sicherlich LGSZ-Athletin Sandrina Sprengel stehen, die als U23-Athletin im Siebenkampf der Frauen an den Start gehen wird. Dabei hat sie sehr gute Chancen auf den DM-Titel, denn mit 6260 Punkten hat sie sensationell das internationale Mehrkampfmeeting in Ratingen gegen starke in- und ausländische Konkurrenz gewonnen und ist damit in eine neue Dimension vorgestoßen.

Großer Schritt nach vorne

Die 20-jährige rangiert im Siebenkampf der Frauen in den aktuellen Jahresranglisten auf Rang zwei in Deutschland beziehungsweise auf Rang 20 in der Weltbestenliste. Nachdem Sprengel beim Länderkampf zwischen Deutschland und den USA in Wetzlar krankheitsbedingt aussteigen musste, hat sie sich wieder gut erholt, war zuletzt mit ihren Trainingsleistungen sehr zufrieden und geht mit einiger Zuversicht zu den deutschen Titelkämpfen.

Ziel: Saisonbestleistung toppen

Auch beim zweiten LGSZ-Starter Christoph Ewinger lief es zuletzt im Training gut. Vor allem mit seinen aktuellen Wurfleistungen ist er besonders zufrieden. Um die Möglichkeiten des Ü30-Athleten einschätzen zu können, der im Zehnkampf der Männer antritt, muss man berücksichtigen, dass Christoph Ewinger im Sommer 2023 und im Mai dieses Jahres jeweils eine Operation am Ellenbogen über sich ergehen lassen musste. Dadurch hat er noch immer etwas Trainingsrückstand und ist nicht auf dem Niveau seiner Bestleistung von 6800 Punkten aus dem Jahre 2021. Dennoch hat sich „Ewi“ zum Ziel gesetzt, seine Saisonbestleistung von 6174 Punkten von den Baden-Württembergischen Meisterschaften deutlich zu steigern und damit den 19. Rang in der Meldeliste für die Deutschen Meisterschaften zu verbessern.

Trickel peilt Top Ten an

Ebenfalls bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften am Start ist Siebenkämpferin Jule Trickel vom TV Weilstetten, die sich bei der U18 der Konkurrenz stellt. Nach einer langen Saison hat sich Trickel bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften gut in Form gebracht. Mit neuer Bestleistung von 5133 Punkten sicherte sie sich souverän den Titel. Mit dieser Punktzahl geht sie in das 35 Athleten umfassende Teilnehmerfeld und kämpft um einen Platz unter den ersten Acht. Dabei zählt sie über 100 Meter Hürden, Speerwurf und Kugelstoßen zu den besten im Feld.