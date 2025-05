Leichtathletik: Ruppert rennt deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis

1 Frederik Ruppert läuft in Rabat zum deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis. Foto: Sven Hoppe/dpa Frederik Ruppert sorgt beim Diamond-League-Meeting in Rabat für eine faustdicke Überraschung. Über 3000 Meter Hindernis ist er so schnell wie kein Deutscher zuvor.







Rabat - Frederik Ruppert hat beim Diamond-League-Meeting in Rabat den deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis pulverisiert. Der 28-Jährige aus Aachen lief in der marokkanischen Hauptstadt in 8:01,49 Minuten die Strecke so schnell wie kein anderer Deutscher zuvor. Die alte Bestmarke hielt Damian Kallabis in 8:09,48 aus dem Jahre 1999.