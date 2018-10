Leichtathletik Melderekord bei Waldenserlauf

Schon wenige Minuten nach den Zieleinläufen lud der Kreisehrenvorsitzende die Läufer in das Sportheim des TSV Neuhengstett zur Siegerehrung. Während bei den "Kids" noch die Freude am Mitmachen im Vordergrund gestanden hatte, ging es bei den Jugendlichen schon ordentlich zur Sache.

Der eine oder andere lag in seiner Altersklasse in der Gesamtwertung des Alb-Nagold-Enz-Cups noch gut im Rennen.

Die Rennserie die aus Hesse-Lauf in Calw, Paracelsus-Lauf in Bad Liebenzell, Holger-Nothacker-Lauf in Oberkollbach, den Bad Herrenalber Lauf, Thermen-Lauf in Bad Wildbad und den Waldenserlauf besteht, bietet allen Teilnehmern die Chance auf ein Streichergebnis.

Eine herausragende Laufleistung absolvierte Paul Schmid vom TSV Bad Wildbad. Zuerst gewann der Jugendliche seinen Lauf in sehr guten 8:09 Minuten, dann belegte er bei den Erwachsenen über die 5000 Meter einen ausgezeichneten vierten Platz in 19:22 Minuten.

Für viele hieß es am Ende der Veranstaltung "Letzte Chance genutzt" und sich in der Endabrechnung noch um ein paar Plätze verbessert.

Als Sieger ging Alessandro Collerone vom Sparda-Team Rechberghausen in 17:06 Minuten über die Ziellinie, gefolgt vom Calwer Robert Kricheldorfer (17:45) und dem Enzberger Matthias Schell (18:35).

Zum Hauptlauf über die 10 000-Meter-Distanz waren nochmals 120 Läufer gemeldet. Da machte Vater Guido Schmid mit seinen 35:33 Minuten klar, woher der Sohn seine Veranlagung hat. Auch die weiteren Platzierungen blieben mit Christian Dihlmann (SV Oberkollbach 36:39 Minuten) und Viktor Luft (SV Rotfelden (36:58 Minuten) im Leichtathletikkreis Calw.

In die Veranstaltung eingebunden war auch der Althengstetter Firmenlauf, in dem sich Laufbegeisterte aus Vereinen, Vereinigungen und Unternehmen maßen. Hier ging der TV Enzberg vor der LG Calw und dem Klinikum Nordschwarzwald als erster durch das Ziel, gefolgt von der Schneeberger Lineartechnik und Optik Fux. Platz sechs belegte das Maria von Linden- Gymnasium.

Der besondere Dank von Günther Henne und Fritz Sander ging an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer an den Versorgungsstellen, an der Strecke und der Organisation, ohne die – einschließlich dem Deutschen Roten Kreuz – solch eine große Laufveranstaltung gar nicht möglich wäre.