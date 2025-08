Leichtathletik: Luan Kummle reißt alle von den Sitzen

1 Im Gleichschritt marsch! Am Ende trennen Fabian Klein (Links) und Luan Kummle im 100 Meter-Sprint nur eine Hundertstelsekunde Foto: Uli Nodler Die Athletinnen und Athleten haben es am Freitag beim Leichtathletik-Nachmeeting des TV Rheinfelden zum Ausklang noch einmal richtig krachen lassen. Allen voran Luan Kummle vom TV Wehr.







In dieser Form ging die seit Jahrzehnten den Höhepunkt der Freiluftsaison bildende Leichtathletik-Veranstaltung zum letzten Mal über die Bühne. Wie spektakulär in all den Jahren die Veranstaltung war, legen die Meeting-Rekorde eindrucksvolles Zeugnis ab. Top-Athletinnen und Athleten aus den USA, Jamaika, Kenia, Europa, Deutschland und dem heimischen Bezirk Oberrhein machten mit ihren Leistungen in all den Jahren das Nachtmeeting zu einer herausragenden Adresse.