Leichtathletik: Lindenmaier begeistert

Das kann sich sehen lassen, sehr sogar. Maja Lindenmaier (TuS Höllstein) begeisterte bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen U18/U20 in Wattenscheid mit einem sechsten Platz im Weitsprung. Die U20-Athletin zählt somit zur deutschen Weitsprung-Spitze in dieser Altersklasse. Mit ihrem besten Versuch von 5,88 Meter fehlten zu Bronze nur zwölf Zentimeter. Die neue Deutsche Meisterin Caroline Freitag sprang 6,10 Meter weit. Lindenmaier brachte fünf von sechs Sprüngen in die Wertung. Der dritte Versuch war mit 5,88 Meter der Beste. Allerdings sprang sie die neue persönliche Bestleistung bei 2,1 Meter Gegenwind. Mit seiner Leistung kann auch U18-Athlet Valentin Oblupin (TV Bad Säckingen) zufrieden sein. In seinem Halbfinal-Lauf über 800 Meter belegte der Mittelstreckler des TV Bad Säckingen in 1:59,96 Minuten den dritten Platz. Das reichte aber von der Zeit her nicht für die Final-Qualifikation. nod