Leichtathletik: LGSZ-Nachwuchs sammelt Medaillen

Bei Clesio de Carvalho war nach seinen Doppelsiegen bei den süddeutschen und deutschen Meisterschaften etwas die Spannung raus. Dennoch holte er sich auch auf Landesebene erneut die Doppelmeisterschaft. Mit sehr guten Weiten und gewaltigem Vorsprung im Kugelstoßen (17,74 Meter) und im Diskuswurf (59,90 Meter) unterstrich der 15-Jährige sein Talent in den Wurfdisziplinen.

Clesio de Carvalho erweitert seine Titelsammlung

Nina Richter (W14) lag im Speerwurf nach guten Würfen bis zum letzten Versuch mit 35,57 Metern in Führung, bevor sie noch Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler mit einer 36er-Weite an sich vorbeiziehen lassen musste. Im Kugelstoßen gab es den nächsten Zweikampf zwischen den beiden. Die LG-Siebenkämpferin lag dabei mit guten 10,98 Metern auf Rang zwei, konnte ihre Konkurrentin aber nicht mehr einholen, die sich auf 11,59 Meter gesteigert hatte. Über 80 Meter Hürden lief Nina Richter in 12,69 Sekunden die drittschnellste aller Vorlaufzeiten. Auf das Finale verzichtete sie, weil es sich mit dem Kugelstoß-Finale überschnitt. Im Weitsprung kam sie mit 4,86 Metern auf den vierten Rang.

Tom Hoch schnappt sich zwei Bronzemedaillen

Tom Hoch hatte sich in allen drei Wurfdisziplinen qualifiziert. Im Diskuswurf schob er sich im letzten Versuch mit neuer persönlicher Bestleistung von 29,33 Meter auf Rang sechs vor. Im Kugelstoßen holte er mit 10,26 Metern Bronze. Eine weitere Bronzemedaille kam mit 36,47 Metern im Speerwurf dazu.

Arthur Jenike knackt die 10-Meter-Marke

Arthur Jenike konzentrierte sich aufs Kugelstoßen und übertraf mit 10,23 Metern erstmals die 10-Meter-Marke, die ihm Rang vier einbrachten. Noah Handte startete im Stabhochsprung bei 2,50 Metern zunächst planmäßig. Doch überraschend warfen ihn plötzlich technische Probleme bei 2,60 Metern aus der Bahn, so dass er sich mit Rang fünf zufriedengeben musste. Lea Weithoffer holte im Hochsprung mit 1,45 Metern einen guten sechsten Rang.

Die Staffeln schlagen sich achtbar

Bei den 4x100 Meter-Staffeln ging die LG Steinlach-Zollern bei den MU16 mit Noah Handte, Arthur Jenike, Tom Hoch und Paul Zukunft an den Start. Dabei hatten die Jungs jeweils etwas Schwierigkeiten mit den Wechseln. Als sich Schlussläufer Paul Zukunft am Oberschenkel verletzte und nicht mehr mit vollem Tempo zu Ende laufen konnte, stand der neunte Rang mit 53,00 Sekunden zu Buche. Die Staffel der WU16 in der Besetzung Isabelle Iro, Melisa Beyhan Cep, Miriam Dietrich und Lea Weithoffer absolvierte reibungslose Wechsel und sicherte sich in 54,40 Sekunden den guten zehnten Rang.