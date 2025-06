1 Nina Richter schleuderte den Speer auf eine neue persönliche Bestweite. Foto: Abt Sechs Tagessiege, zahlreiche persönliche Bestleistungen und Topleistungen gingen beim Meeting in Bönnigheim auf das Konto der Nachwuchs-Athleten der LG Steinlach-Zollern.







Einige Nachwuchs-Mehrkämpferinnen und -mehrkämpfer der LG Steinlach-Zollern nutzten das traditionell stark besetzte 37. Sportfest in Bönnigheim, um sich in unterschiedlichen Disziplinen Routine für die weitere Wettkampfsaison zu holen. Dabei präsentierten sie sich schon in sehr guter Form.