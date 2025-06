Lediglich die beiden Starts von Damen-Aushängeschild Elena Burkard beim „Fast5000“ im Pariser Vorort Maisons-Laffitte und Jens Mergenthalers Rennen in Rehlingen standen unter keinem guten Stern.

In Burkards mit 31 Läuferinnen viel zu großen 5000m-Elitefeld der Damen kam es bereits nach 200 Metern im Kampf und die Positionen zu einem Sturz von etwa zehn Läuferinnen, in den auch die Nordschwarzwälderin verwickelt war.

Lesen Sie auch

Tempotraining

Die Spitzengruppe war anschließend mit knapp 50 Metern Vorsprung enteilt. Burkard entschied sich dennoch, bis 3000m weiterzulaufen, um zumindest noch ein gutes Tempotraining zu absolvieren. „Jetzt Krone wieder geraderücken und dann halt in Wien nächstes Wochenende angreifen. Hauptsache nicht verletzt,“ kommentierte Burkard ihren unliebsamen Kontakt mit dem Pariser Tartan.

Probleme bei Jens Mergenthaler

Auch das Wochenende des zweiten Aushängeschilds der LGN, Jens Mergenthaler verlief nicht wie erhofft. Er musste seinen Start beim Pfingstmeeting in Rehlingen aufgrund der hartnäckigen Muskelverhärtung im Oberschenkel absagen.

Karl Löbe steigert sich

Beim international renommierten Flandern-Meeting im belgischen Oordegem purzelten dafür gleich zwei Bestzeiten über 1500m. Karl Löbe steigerte seinen Hausrekord als Fünfter um eine knappe halbe Sekunde auf 3.45,98 Minuten und nähert sich damit der Norm für die Universiade, der Studenten-WM, die diesen Sommer im Ruhrgebiet ausgetragen wird. 800m-Spezialistin Nicola Goller konnte sich in Oordegem um mehr als fünf Sekunden steigern. Ihre neue 1500m-Bestzeit steht seit Samstag bei 4.38,38 Minuten.

Youriy Rahm packte bei internationalen Pfingstmeeting in Zofingen ein echtes Pfund über die zwei Stadionrunden aus und sicherte sich mit neuer persönlicher Bestzeit von 1.52,71 Minuten Rang fünf.

Zeiten passen

Ebenfalls starke Zeiten über die 800m brachten Paul Schmid und Felix Deutschmann von den Qualifikationstagen in Heidelberg mit. Schmid wurde Zweiter in 2:00,76 Minuten und kratzt damit weiter an der Zwei-Minuten-Barriere. Deutschmann siegte bei der U18 in neuer persönlicher Bestleistung von 2:05,92 Minuten. Tobias Haussner war in Heidelberg über die 1500m gestartet und in 4:33,05 Minuten gelang ihm ebenfalls eine neue Bestzeit und der Sieg bei der M45.

Neue Bestmarke

Weitere Bestzeiten folgten am Pfingstmontag in Basel. Beim dortigen 61. Susanne Meier Memorial Leichtathletik Meeting steigerte sich Hannes Schnitzer als Vierter des 1500m-B-Laufs auf schnelle 4:01,44 Minuten. Knapp den Tagessieg im A-Finale verpasste Tim Hübscher auf Platz 2 in 3.50,73 Minuten, ebenfalls eine neue Bestzeit.

Nach der starken 1500m-Bestzeit am Samstag ließ Karl Löbe am Montag in Mannheim gleich noch die nächste Bestzeit über 800m in 1.51,39 Minuten als Zweiter folgen. Fabian Müller lief nach zwei Stadionrunden in 2:05,64 Minuten als Gesamt-14. ins Ziel. Silas Klöpfer sicherte sich den Tagessieg der U18 in 2:08,21 Minuten.

Leni Hirt vorne dabei

Einen ganz starken Eindruck hinterließ auch Leni Hirt vom TV Oberndorf. Die hoffnungsvolle Nachwuchsläuferin lief in Wetzlar bei der U18-Qualifikations-Gala für die Europäischen Jugendspiele, dem European Youth Olympic Festival, die 800m. Mit 2:12,79 Minuten belegte sie Platz 3. Damit verpasste sie zwar die direkte Qualifikation für ihren ersten Einsatz im Deutschen Nationaltrikot, doch noch bleibt Zeit bis Ende Juni, sich noch für die EYOF in Skopje vom 20. bis 26. Juli zu qualifizieren.