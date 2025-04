Leichtathletik: LG-Athleten in guter Frühform

Der Wurfwettkampf in Murr dient den Frauen und Männer der LG Steinlach-Zollern als erster Formtest zum Start in die neue Saison. Clesio De Carvalho überzeugt mit der Kugel und dem Diskus.

Eine kleine Gruppe von Athleten der LG Steinlach-Zollern nahm an einem Wurfwettkampf in Murr teil. Die Veranstaltung diente vor allem als Test unter Wettkampfbedingungen – eine gute Gelegenheit, um früh in der Saison den aktuellen Leistungsstand zu prüfen. Bei freundlichem Wetter und entspannter Atmosphäre nutzten die Athletinnen und Athleten die Chance, wichtige Erfahrungen zu sammeln. Am Start waren Letizia Keller, Aaron Kommer, Niklas Gartmann, Niklas Kretschmer und Clesio De Carvalho.

Clesio De Carvalho erzielt die Tagesbestweite

In der männlichen Jugend U18 war Clesio De Carvalho gleich in zwei Disziplinen am Start. Er gewann sowohl den Diskuswurf mit 39,10 Metern als auch das Kugelstoßen mit der 5-Kilo-Kugel mit 15,01 Metern – und das, obwohl er noch der jüngeren U16 angehört. Zusätzlich trat er auch in seiner eigentlichen U16-Altersklasse im Diskus an, in der er mit 57,73 Metern die Tagesbestweite erzielte. Die Weite kann sich sehen lassen, ist sie doch aktuell ebenso Platz eins in der deutschen Altersklassen-Rangliste wie auch seine Siegerweite im Kugelstoßen bei den U18.

Dennoch war De Carvalho mit seinem Wurfgefühl im Freien noch nicht ganz zufrieden. Nach der Hallensaison fehlt aktuell noch etwas die Sicherheit, die Wurftechnik bei wechselnden Außenbedingungen umzusetzen. Genau daran wird in den nächsten Wochen zu arbeiten sein. Unter anderen soll das bevorstehende Oster-Trainingslager der LG Steinlach-Zollern in Südtirol zur technischen Feinabstimmung genutzt werden.

Kommer und Gartmann gleichauf in ihren Leistungen

In der Männerklasse erzielte Niklas Kretschmer im Diskuswurf mit 42,92 Metern den ersten Platz. Im Kugelstoßen wurde er mit 11,48 Metern Vierter. Aaron Kommer und Niklas Gartmann kamen im Kugelstoßen auf die Plätze acht (9,80) und neun (9,15). Im Diskuswurf lagen beide mit 28,61 Metern (Kommer) und 28,52 Metern (Gartmann) nahezu gleichauf. Im Speerwurf landeten sie auf den Plätzen fünf und sechs mit Weiten von 37,61 und 37,14 Metern.

Letizia Keller zeigt mit dem Diskus eine solide Leistung

Letizia Keller ging bei der weiblichen Jugend U18 in allen drei Disziplinen in Murr an den Start. Im Kugelstoßen wurde sie mit 7,41 Metern Sechste – ein Ergebnis, das nicht ganz ihrem Potenzial entspricht. Keller befindet sich aktuell in der Umstellung auf die Drehstoßtechnik und stieß in Murr noch aus der Dreiviertel-Drehung. Im Diskuswurf zeigte sie mit 22,69 Metern und Platz zwei eine solide Leistung. Im Speerwurf kam sie ohne gültigen Versuch nicht in die Wertung.