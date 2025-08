Ein ausverkauftes Stadion, super Stimmung und starke Konkurrenz. Die Finals 2025 in Dresden boten tolle Wettkämpfe, darunter auch die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik.

Jannis Gartmann verpasst den Finaleinzug und eine neue Bestleistung

Nach seiner verletzungsbedingten Absage bei den Deutschen Meisterschaften der U20 war Jannis Gartmann vom TV Weilstetten wieder fit und rutschte aufgrund seiner Vorleistung aus Regensburg in das Starterfeld der besten 400-Meter-Hürdenläufer Deutschlands. Das alleine war schon ein Erfolg, noch als Jugendläufer dort starten zu dürfen. 21 Läufer gingen in drei Halbfinals am Samstagnachmittag an den Start. Die jeweils zwei ersten der drei Läufe, sowie noch zwei Zeitschnellste qualifizieren sich für den Endlauf am Sonntag. Gartmann wurde in das dritte Halbfinale auf Bahn vier gelost und startete zusammen mit zwei Athleten, die ebenfalls noch der U20-Klasse angehörten wie auch dem Spitzenläufer Joshua Abuaku. Gartmann kam nicht ganz gut an die erste Hürde heran, was sich bei der zweiten bemerkbar machte, die er touchierte und aus dem Rhythmus kam. Doch dann fing er sich wieder und rollte das Feld in der letzten Kurve auf. Allerdings kam er an die letzten zwei Hürden zu dicht, so dass er das Tempo herausnehmen musste. In 53,30 Sekunden passierte er die Ziellinie als Sechster und verpasste den Einzug ins Finale deutlich; ebenso wie das gesetzte Ziel einer neuen Bestzeit. Trotzdem ein gelungener Start auf dieser Ebene und eine Bestätigung der Vorleistung.

Starke Läufe und perfekte Wechsel sorgen für eine gute Platzierung

Ebenfalls am Start in Dresden und auch noch der Jugendklasse U20 angehörig, stand Larissa Klumpp von der TSG Balingen im Starterfeld der 4x100 Meter Staffelläuferinnen. Die Läuferinnen der StG Pliezhausen-Gomaringen-Balingen hatten zwar im Vorfeld noch kleinere Verletzungssorgen, doch lief es am Wettkampftag hervorragend. Startläuferin Larissa Klumpp brachte das Team gut in das Rennen. Die Wechsel auf Justine Schanz und Karoline Sauer klappten perfekt. Schlussläuferin Julia Simon brachte den Staffelstab schließlich in 46,66 Sekunden ins Ziel. Damit verbesserte sich das Team gegenüber den Vorleistungen deutlich um neun Plätze und landete beim Sieg des TSV Bayer Leverkusen (44,29) vor Hamburg (44,44) und Köln (44,81) auf dem starken 14. Platz.

Bozic und Kommer verzichten auf Start

Der ebenfalls startberechtigte Joshua Bozic vom TV Weilstetten verzichtete auf einen Start im Dreisprung aufgrund den parallel stattfindenden kroatischen Meisterschaften. Joshua Kommer (LG Steinlach-Zollern), der startberechtigt war bei den Zehnkämpfern, verzichtete ebenso auf seine Teilnahme. Die Entscheidung fiel im Rahmen der gezielten Saisonplanung für seine neue College-Saison in den USA.