Konstanze Klosterhalfen muss die deutschen Meisterschaften auslassen.

Konstanze Klosterhalfen muss die letzte Chance auf die Olympia-Norm auslassen. Für die Europameisterin von 2022 setzt sich damit eine Pechsträhne fort. Das hat auch Folgen für Paris.









Braunschweig - Die frühere Leichtathletik-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat keine Chance mehr auf die Olympia-Norm und wird die Sommerspiele in Paris aller Voraussicht nach verpassen. Die 27-Jährige sagte ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Braunschweig ab.