Leichtathletik: Kenianerin Chepngetich stößt in neue Marathon-Dimension vor

3 Siegerin Ruth Chepngetich. Foto: Matt Marton/AP/dpa

Der Berliner Fabel-Weltrekord ist ein Jahr später wieder Geschichte. Ruth Chepngetich aus Kenia ist beim Chicago Marathon schneller unterwegs. Sie widmet den Erfolg dem gestorbenen Männer-Rekordler.









Chicago - Nach ihrem Fabel-Weltrekord gedachte Marathonläuferin Ruth Chepngetich eingehüllt in eine Kenia-Fahne ihrem in diesem Jahr gestorbenen Landsmann. "Diesen Weltrekord widme ich Kelvin Kiptum", sagte die 30-Jährige über den Mann, der vor einem Jahr den Marathon-Weltrekord bei den Männern aufgestellt hatte. Ebenfalls in Chicago stieß Chepngetich nun in eine neue Dimension bei den Frauen vor.