Die deutsche Jugendmeisterschaft der U20 brachte für die Topathleten eine Doppelbelastung mit sich. Neben den Medaillen bei den Jugendmeisterschaften ging es auch um maximal zwei Tickets im deutschen Team pro Disziplin für die U20-WM in Peru.

de Carvalho legt gute Basis für WM-Ticket

Kelson de Carvalho (LG Steinlach-Zollern) hatte sich bereits in der Vorwoche eine gute Ausgangsbasis für die Nominierung zur U20-WM geschaffen, als er im Diskuswurf mit 57,70 Metern die WM-Norm übertroffen hatte. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U20 und der U16 in Koblenz wollte der LGSZ-Hüne den deutschen Meistertitel holen und sich endgültig die U20-WM-Nominierung sichern.

Lesen Sie auch

Im ersten Versuch gleich die Bestweite

Bei anfangs regnerischen und nassen Bedingungen ließ Kelson de Carvalho bereits im ersten Wettkampf-Versuch keinen Zweifel an seinem Vorhaben aufkommen. Als letzter Werfer des ersten Durchgangs schleuderte er die 1,75 Kilogramm schwere Scheibe gleich auf hervorragende 58,04 Meter hinaus. Damit übernahm er mit über 5 Metern Vorsprung die Führung im Feld. Nur einmal hatte der 18-Jährige in diesem Jahr weiter geworfen.

In Koblenz folgte ein weiterer gültiger Versuch mit 55,52 Metern. Nach dem vierten Versuch stieg er aus dem Wettbewerb aus, da sich die Schambeinentzündung, die ihm seit Jahresbeginn zu schaffen macht, erneut bemerkbar machte und die Konkurrenz an seine starke Führungsweite nicht herankam. „Insgesamt bin ich angesichts dessen mit der Leistung zufrieden“, äußerte sich de Carvalho nach dem Wettkampf. Der zweite Platz ging an Ole Mehlberg (Neubrandenburg), der es auf 54,68 Meter brachte.

Schambeinentzündung keine Behinderung für U20-WM

Im Hinblick auf die U20-WM ist de Carvalho zuversichtlich, dass die Schambeinverletzung ihn nicht zu sehr behindern wird: „Nachdem ich rechtzeitig aus dem Wettkampf gegangen bin, halten sich die Schmerzen nun in Grenzen und sollten eine vernünftige Vorbereitung im Hinblick auf die U20-WM nicht gravierend beeinträchtigen.“

Die Qualifikationsrunde der Diskuswerfer bei der U20-WM in Lima/Peru steht am 30. August auf dem Programm, einen Tag vor dem Finale, das der LG-Athlet gerne erreichen würde.