Joshua Kommer von der LG Steinlach-Zollern hatte sich mit seinem Team „East Texas A&M University” für die „Southland Conference Outdoor Championships” in Houston/Texas qualifiziert.

Der Auftakt verläuft nicht wie erhofft

Der Auftakt in den Zehnkampf bei 35 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit verlief nicht wie erhofft. Er kam schlecht aus den Startblöcken und musste sich mit 11,57 Sekunden über 100 Meter begnügen.

Kommer zeigt sein Potenzial

Danach zeigte er aber, in welcher Top-Form er an den Start gegangen war. So ließ er im Weitsprung (6,81 Meter) und Kugelstoßen (11,89 Meter) neue persönliche Bestmarken folgen. Auch beim Hochsprung (1,76 Meter) zeigte er sich mit Saisonbestmarke verbessert. Zum Abschluss des ersten Tages ließ Kommer dann in 50,74 Sekunden über 400 Meter eine weitere Bestleistung folgen.

Auch am zweiten Tag läuft es zunächst nicht rund

Auch der Auftakt am zweiten Tag verlief wie schon am Vortag nicht nach Plan. Nachdem Kommer unlängst in seiner ungeliebten Disziplin, den 110 Meter Hürden, noch unter 17 Sekunden gelaufen war, kam er in Houston nicht über 17,45 Sekunden hinaus.

Mit dem Diskus zurück in die Erfolgsspur

Im Diskuswurf fand der 23-jährige dann aber auf die Erfolgsspur zurück. 37,71 Meter stellten eine weitere Leistungssteigerung dar. Im Stabhochsprung gab es nochmals einen kleinen Dämpfer. Mit 3,80 Metern blieb er unter seinem Plan in dieser Disziplin, lag aber insgesamt im Zehnkampf weiterhin auf persönlichem Rekordkurs.

Neue persönliche Bestleistung als Lohn

Nachdem er sich im Speerwurf mit 52,52 Metern keine Blöße gab und zum Abschluss über die 1500 Meter mit viel Kampfgeist bravourös 4:32,67 Minuten erreichte, hatte Kommer insgesamt 6592 Punkte gesammelt und eine tolle neue persönliche Bestleistung im Männer-Zehnkampf erzielt. Damit sicherte er sich den fünften Rang in der Zehnkampf-Wertung und holte vier Punkte für sein College-Team, das in der Gesamtabrechnung den vierten Rang belegte.

Direkte DM-Qualifikation knapp verpasst

Nur knapp verpasste der LGSZ-Athlet die Direktqualifikation zu den deutschen Mehrkampfmeisterschaften (6600) in Dresden. Er hat aber noch gute Chancen, über das Ranking für diese nationalen Titelkämpfe nachnominiert zu werden.