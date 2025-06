Die LG Neckar Enz richtete ihr traditionelles Sportfest an Himmelfahrt aus. Über 600 Athletinnen und Athleten nutzten die guten äußeren Bedingungen zum Saisoneinstieg und den weiteren Leistungstests auf den Weg zu den anstehenden Meisterschaften im Juni. So machten dies auch vier Athletinnen und Athleten vom TV Weilstetten.

Simon Helber

Simon Helber (U16m14) wollte im Hochsprung seine Bestleistung angreifen. Nach guten Einspringen meisterte er seine Einstiegshöhe von 1,40 Metern erst im zweiten Versuch. 1,45 Meter sprang er im ersten Versuch und die 1,50 Meter mit einem klasse Satz im zweiten Versuch. Allerdings verlor er bei 1,53 Meter etwas den Rhythmus und musste sich so mit 1,50 Metern und dem dritten Platz zufrieden geben. Über 800 Meter wurden die Läufe nach den Zeiten eingeteilt. Helber lief im ersten Lauf, hielt sich im Mittelfeld und eine absolvierte gute erste Runde. In der zweiten Runde konnte er den Druck halten und kam in einer neuen Bestzeit von 2:20,87 Minuten als guter Dritter ins Ziel. Damit verbesserte er um acht Sekunden seine Bestzeit und verpasste nur knapp die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften.

Jule Trickel

Bei der weiblichen U20 gab Jule Trickel ihr Debüt in die Freiluftwettkampfsaison. Sie wählte dafür den Speerwurf, das Kugelstoßen und 100 Meter. Im Speerwurf kam sie mit 35,78 Metern auf Rang fünf, im Kugelstoßen erreichte sie eine Weite von 10,29 Meter. Über 100 Meter wurde sie in den vierten von vier Zeitlauf und damit den schnellsten gelost. Sie erwischte einen klasse Start und lag zunächst in Führung. Dann zogen die anderen etwas weg, am Ende kam sie als Fünfte in guten 12,74 Sekunden ins Ziel, in der Gesamtabrechnung Platz sechs.

Jannis Gartmann

Bei der männlichen U20 wollte Jannis Gartmann seine Bestzeiten angreifen und den Formaufbau zu seinem ersten 400 Meter Hürdenlauf in Regensburg. Über 100 Meter gab es drei Zeitläufe, die nach den Meldezeiten eingeteilt wurden. Er trat im zweiten Zeitlauf und erwischte keinen idealen Start. Am Ende kam er stark auf und kam in neuer guten Bestzeit von 11,23 Sekunden mit Vereinsrekord als Zweiter ins Ziel, was im Gesamtklassement Platz sechs bedeutete. Nach diesem gelungen Auftakt ging es über 200 Meter. Er lief im dritten Zeitlauf und kam wieder nicht ideal aus dem Startblock. Nach einer sehr guten Kurve kam er aber druckvoll auf die Zielgerade und spielte sein Stehvermögen aus. Mit tollen 22,20 Sekunden sicherte er sich den Sieg und auch den neuen Vereinsrekord; zudem konnte er nach der 400-Meter-Norm nun auch schon die 200-Meter-Norm für die Deutschen Meisterschaften abhaken.

Joshua Bozic

Joshua Bozic testete seine Sprintfähigkeiten für die anstehenden Dreisprungwettbewerbe über 100 und 200 Meter. Bei den Männer gab es sieben Vorläufe. Er lief im vierten Vorlauf. Nach einem verhaltenen Start kam er immer besser ins Rennen und überquerte die Ziellinie als Zweiter. Mit 11,31 Sekunden verbesserte er seine Bestzeit deutlich wie auch den Vereinsrekord und verpasste nur knapp die Endläufe. Mit diesem gelungen Lauf ging es über die 200 Meter. Allerdings produzierte er eine Fehlstart und konnte so seine gute Form nicht auf der Bahn zeigen.