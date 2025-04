Leichtathletik: Ina Göttling ist nicht zu schlagen

Nach mehreren Jahren Abstinenz fanden wieder Regionalmeisterschaften im Waldlauf statt. Austräger war der TV Unterlenningen. Bei herrlichem Aprilwetter ging es am Sportgelände Bühl auf einer abwechslungsreichen Waldstrecke um den Titel. Mit dabei waren auch neun Athleten des TV Weilstettens und eine Athletin des TB Tailfingen. Sie brachten zwei Titel, zwei Vizemeisterschaften und zwei Bronzeränge als starke Bilanz mit nach Hause.

Die erste Medaille gibt es bei der U12

Den Anfang machten die Klassen der U12. Sie liefen 800 Meter mit Start im Wald auf einem Schotterweg, der im Zieleinlauf im alten Stadion Bühl mündete. Chiara Pätzold gestaltete das Tempo von Anfang an mit und positionierte sich im Vorderfeld des Feldes. Zum Ende musste sie noch eine Läuferin passieren lassen, belegte aber in 3:20 Minuten den guten dritten Platz bei den U12w11. Dort lief auch Mila Alber mit. Sie arbeitete sich im Verlauf des Rennens nach vorne und sicherte sich in 3:29 Minuten den vierten Platz.

Platz zwei in der Mannschaftswertung

Lilly Sonnenfroh musste nach einem guten Beginn etwas das Feld ziehen lassen, kam aber in 3:43 Minuten bei den U12w10 als Siebte ins Ziel. In dieser Altersklasse lief Clara Sautter als Neunte in 3:59 Minuten ins Ziel. In der Mannschaftswertung sicherten sich Chiara, Mila und Lilly mit 10:32 Minuten den guten zweiten Platz.

Max Neher läuft bei der männlichen U12 zum Titel

In der männlichen Klasse lief Lukas Leibold mit einem beherzten Rennen in 3:45 Minuten auf den vierten Platz. Max Neher zeigte bei den U12m11 ein starkes Rennen, lief mit der Spitze mit und sicherte sich auf den letzten Metern in 3:03 Minuten den Regionalmeistertitel.

Für Simon Helber gibt es bei der U16 Silber

Die U16 gingen eine Rundstrecke von 1.550 Metern an. Start und Ziel war im Stadion. Simon Helber hielt sich am Anfang im Mittelfeld des Rennens auf und arbeite sich dann Schritt für Schritt nach vorne. Am Ende holte er sich in 5:16 Minuten den Vizemeistertitel bei den U16m14.

Zwei Mal Edelmetall in der Jugend- und Erwachsenenklasse

Zum Abschluss ging es für die Jugend- und Erwachsenenklassen über zwei Runden über insgesamt 3100 Meter. Indira Strobel und Claudia Narr starteten bei den wU18 und gingen von Anfang das Tempo mit und hielten sich im Vorderfeld auf. In der zweiten Runde musste Narr etwas abreißen lassen, Strobel hielt das Tempo mit und sicherte sich in guten 11:54 Minuten den Bronzerang. Narr mobilisierte nochmals alle Kräfte und kam nach 12:17 Minuten auf dem fünften Rang ins Ziel. Bei den U20 Läuferinnen siegte Ina Göttling vom TB Tailfingen mit einer Zeit von 12:57 Minuten.