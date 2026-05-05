Leichtathletik im Bezirk Oberrhein: Schnelle Zeiten und hohe Sprünge im Lörracher Grütt

Die Leichtathleten des Bezirks Oberrhein haben sich bei den Regio-Mehrkampfmeisterschaften im Grütt weiter gesteigert und reihenweise starke Ergebnisse abgeliefert.

So beeindruckend die Ergebnisse waren, so beschämend war das äußere Erscheinungsbild des Städtischen Stadions am Rande des Grüttparks. Das nackte Gerippe des bei einem Brandanschlag zerstörten Daches bildete hinter der Zielgeraden eine schaurige Kulisse. Auch der Rasen befindet sich in einem mitleiderregenden Zustand. Hier ist für die Stadt trotz ihres Sparkurses dringend Handlungsbedarf geboten.

Die Athletinnen und Athleten trotzten der blamablen Kulisse jedoch mit tollen Auftritten. Im Zehnkampf der Männer sicherte sich Jonas Van der Does (ESV Weil) mit 6161 Punkten Rang eins vor seinem Vereinskameraden Noah Vollmer, der sich 5783 Punkte gutschreiben ließ. Van der Does glänzte vor allem mit 6,06 Meter im Weitsprung, 15,96 Sekunden über 110 Meter Hürden, 3,80 Meter im Stabhochsprung und 47,54 Meter im Speerwurf.

Dachskelett verschandelt das Stadion. Foto: Uli Nodler

Gina-Marie Schmidt vom TSV Eintracht Stadthallendorf war die herausragende Athletin im Siebenkampf der Frauen. Mit ihren 4564 Punkten lag sie am Ende haushoch vor der Zweitplatzierten Anna Emme (3207) und der Dritten Alina Tittel (3067/ beide TuS Lörrach-Stetten).

U20-Mehrkämpfer Morris Betting (ESV Weil) überzeugte am vergangenen Wochenende sowohl im Fünf- als auch im Zehnkampf. Im Fünfkampf setzte er sich mit 3281 Punkten unangefochten gegen Felix von Oppen (3007/TV Neustadt) und Jannis Schaich (2885/USC Freiburg) durch. Den Zehnkampf absolvierte er mit 6170 Punkten und zeigte mit 6,22 Meter im Weitsprung, 51,95 Sekunden über 400 Meter und 15,79 Sekunden über 110 Meter Hürden formidable Leistungen.

Im Siebenkampf der weiblichen U20-Jugend belegte Liv Wedrich (TuS Lörrach-Stetten) in neuer persönlicher Bestleistung von 2267 Punkten hinter zwei Gaststarterinnen Rang drei. Und im Siebenkampf wurde sie mit 3237 Zählern ebenfalls Dritte.

Lenny Hänßler (TuS Lörrach-Stetten) begeisterte in der Altersklasse U18. Er siegte sowohl im Fünf- als auch im Zehnkampf. Und seine Ausbeute war mit 5533 Punkten (Zehnkampf) und 3029 Zählern (Fünfkampf) exzellent. Besonders stark waren seine Auftritte über 110 Meter Hürden (15,30 Sekunden), wo er die Quali für die „Deutschen“ nur um zehn Hundertstel verpasste, im Weitsprung (5,88 Meter) und im Hochsprung (1,81 Meter). In dieser Altersklasse erreichte Saskia Kiermaier (TuS Lörrach-Stetten) mit 3571 Punkten im Siebenkampf einen bemerkenswerten zweiten Rang.

Diese hervorragenden Ergebnisse der Oberrhein-Leichtathleten lassen für den weiteren Saisonverlauf noch einiges erwarten. Wie immer war die Leichtathletik-Abteilung des TuS Lörrach-Stetten bei Frühsommerwetter ein kompetenter Gastgeber.