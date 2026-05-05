Leichtathletik im Bezirk Oberrhein: Schnelle Zeiten und hohe Sprünge im Lörracher Grütt

Die Leichtathleten des Bezirks Oberrhein haben sich bei den Regio-Mehrkampfmeisterschaften im Grütt weiter gesteigert und reihenweise starke Ergebnisse abgeliefert.
So beeindruckend die Ergebnisse waren, so beschämend war das äußere Erscheinungsbild des Städtischen Stadions am Rande des Grüttparks. Das nackte Gerippe des bei einem Brandanschlag zerstörten Daches bildete hinter der Zielgeraden eine schaurige Kulisse. Auch der Rasen befindet sich in einem mitleiderregenden Zustand. Hier ist für die Stadt trotz ihres Sparkurses dringend Handlungsbedarf geboten.