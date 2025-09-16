Leichtathletik: Hummel mit WM-Hammer: Dann ist er halt weit geflogen

Die deutschen Leichtathleten bejubeln bei der WM in Tokio zum dritten Mal Silber. Hammerwerfer Merlin Hummel trumpft mit einem starken Wettkampf auf. Er beendet eine zwei Jahrzehnte lange Wartezeit.
Tokio - Merlin Hummel küsste erst seine Silbermedaille und zeigte dann mit der Deutschland-Fahne hinter dem Rücken die Muckis. Er bejubelte die erste Medaille eines deutschen Hammerwerfers bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften seit 20 Jahren - und bereits die insgesamt dritte deutsche bei der WM in Tokio.