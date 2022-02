1 Stark am Start, stark im Schlussspurt: Christoph Kessler (links) war bei der Hallen-DM nicht zu schlagen. Foto: Eibner

Gleich drei Schwarzwälder Läufer standen am Sonntag bei der Leichtathletik-Hallen-DM in Leipzig in Endläufen – zwei davon über 800 Meter. Dabei ließ der Donaueschinger Christoph Kessler alle Kontrahenten hinter sich. Adrian Engstler (TV Villingen) kam auf Rang fünf.















Quarterback Immobilien-Arena, 14:10 Uhr: Tim Assmann macht sich bereit für das 1500 Meter-Rennen, für das sich der 21-jährige Villinger am Samstag als Zweiter (3:51,19 Minuten) seines Vorlaufes souverän qualifiziert hatte. Dabei hoffte Assmann auf ein taktisches Rennen. "Dann kann ich vielleicht meine gute Sprintfähigkeiten ausspielen." Große Gold-Anwärter waren aber der Leipziger Robert Farken und der Dortmunder Mohamed Mohumed. Der Wunsch von Assmann erfüllte sich, die Läufer gingen es zunächst eher langsam an. Nach 800 Metern (2:11 Minuten) war das Feld zusammen, Assmann war Vierter. 300 Meter vor dem Ende erhöhten die beiden Favoriten das Tempo, dahinter sah der junge Villinger lange wie der Bronzemedaillengewinner aus. Doch auf den letzten 50 Metern zog noch Lukas Aberle (Hanau/3:53,78) vorbei. Am Ende fehlten Assmann (3:53,98 Minuten) 0,20 Sekunden zu Bronze. Gold schnappte sich Farken (3:50,70), Silber ging an Mohumed (3:52,34).

Der Goldlauf von Christoph Kessler

Um 15:48 Uhr ging es dann für Christoph Kessler und Adrian Engstler um die Medaillen. Kessler (26) hatte am Samstag seinen 800 Meter-Vorlauf in 1:55,09 Minuten sich entschieden, der erst 19-jährige Engstler sich als Dritter seines Laufes in 1:55,97 Minuten für die Entscheidung am Sonntag qualifiziert. Kessler, der die Norm für die Hallen-WM über 1500 Meter geschafft hat, übernahm auf der blauen Bahn sofort die Initiative. Nach zwei der vier Runden lag der Donaueschinger vorne, dann übernahmen Favorit Marc Reuther (Frankfurt) und Karl Bebendorf (Dresden) die Führung. Doch Kessler ließ sich nicht abschütteln, überholte die beiden Top-Läufer mit einem famosen Endspurt auf der Zielgeraden. Am Ende blieb die Zeit bei 1:47,76 Minuten stehen: Jahresbestzeit und erstmals DM-Gold – nach zahlreichen Silbermedaillen – unter dem Hallen-Dach.

Ein überglücklicher Donaueschinger

"Ich bin natürlich sehr glücklich", strahlte Kessler beim Sportschau-Interview. Er hatte nach der "knackigen Attacke" der Kontrahenten auf den letzten 50 Metern ein "gutes Gefühl". Endlich hätte es bei der DM mit einem ersten Platz geklappt.

Hinter Kessler, Bebendorf, Reuther und Oskar Schwarzer (Groß-Gerau) belegte Adrian Engstler (1:49:76) den guten fünften Platz.