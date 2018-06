Leichtathletik Elena Burkard rennt in europäische Spitze

Auch nach dem zweiten Kilometer in 6.04 min war Burkard inmitten der Weltklasse. Burkards Trainer Jörg Müller schien wie elektrisiert beim Blick auf die Uhr, einen solchen Husarenritt hatte selbst er noch selten gesehen. Als eine der kenianischen Läuferinnen etwa bei Halbzeit ihre Arbeit als Tempomacherin an der Spitze beendete, drohte das Tempo etwas einzuschlafen, 9.11 min nach dem dritten Kilometer.

Die Afrikanerinnen schienen nun den Sieg unter sich ausmachen zu wollen, doch sie hatten nicht mit der enormen Stärke der leichtfüßigen Nordschwarzwälderin gerechnet. Die war es nämlich, die sich auf Rang zwei vorgearbeitet hatte und die Konkurrenz unter Druck setzte. Vier Runden vor Schluss musste dann die erste Kenianerin reißen lassen, nachdem die fünf Damen an der Spitze das Tempo nochmals merklich verschärft hatten.

Ab jetzt war klar – eine Riesensensation bahnte sich an, da Burkard immer noch voll dabei war. Nach 12.12 min passierte die Spitzengruppe die 4-Km-Marke. Jetzt hieß es Feuer frei und der Afrikaexpress schien nochmal einen Gang hochzuschalten. 500m vor Schluss musste Burkard dann zwar eine kleine Lücke lassen, aber sie hielt Kontakt.

Sensation ist perfekt

Im Ziel knapp hinter zwei Äthiopierinnen und zwei Kenianerinnen gab es zunächst Verwirrungen um die Zeiten, da ein Kampfrichter über ein Kabel gestolpert und aus der Zeitmessanlage gerissen hatte. Dennoch wussten es schon alle – hier war gerade eine Sensation passiert. Angereist war die Deutsche Crossmeisterin mit einer Bestzeit von 16.05,84 min, und alle warteten gespannt auf das Ergebnis: 15.12,17 min! Ihre eigene Bestzeit um 53 Sekunden pulverisiert, die EM-Norm um 28 Sekunden unterboten, deutsche Jahresbestleistung und Nummer zwei in Europa – ein Quantensprung für Burkard, die damit den Sprung in die Weltklasse über 5000m geschafft hat.

Mit nun zwei EM-Normen in der Tasche kann sich Burkard jetzt in den kommenden Wochen ganz in Ruhe auf die deutschen Meisterschaften und dann auf die EM im August vorbereiten. Welche Strecke sie dort in Angriff nehmen wird, wird Burkard erst einmal mit ihrem Trainer Jörg Müller die kommenden Wochen abstimmen. "Eigentlich war ich mir sicher, die 3000m Hindernis in Berlin zu laufen, aber mein Lauf vom Samstag öffnet jetzt ganz neue Perspektiven", sagt sie. Denn: Mit ihrer Zeit vom Samstag hätte sie bei den letzten beiden Europameisterschaften jeweils gewonnen.

LG schreibt Geschichte

Kurz vor Burkard lief Timo Benitz beim zeitgleich startfindenden Meeting Marseille über seine Paradestrecke 1500m. Ihm fehlte bisher noch die nötige EM-Norm von 3.38,00 min. In einem nicht ganz optimalen Rennen löste aber auch der Studentenweltmeister des Vorjahres das EM-Ticket mit Rang vier in 3.37,74 min. Damit hat die LG farbtex Nordschwarzwald erstmals in der Geschichte ihres Bestehens mit Benitz und Burkard zwei Athleten in ihren Reihen, die sich zunächst jeweils den Deutschen Crossmeistertitel im März schnappten und sich jetzt auch als I-Tüpfelchen für eine Europameisterschaft qualifiziert haben.

Nach ihren tollen Rennen vom Wochenende gehen die beiden auch bei den Deutschen Meisterschaften Mitte Juli als Favoriten in ihre jeweiligen Rennen. Neben Benitz und Burkard werden dort mit Denis Bäuerle und Hendrik Engel zwei weitere aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen über die 800m gehen.