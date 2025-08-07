Leichtathletik: Doppelgold für Clesio de Carvalho und Nina Richter

Sieben Medaillen holten die Nachwuchs-Leichtathleten der LG Steinlach-Zollern bei württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der U16 im oberschwäbischen Weingarten.
Nina Richter und Clesio de Carvalho holten sich gleich zwei Goldmedaillen im Vierkampf sowie im Sieben- und Neunkampf. In der Teamwertung gingen drei Bronzemedaillen an die LGSZ – zwei Mal bei den Jungs in der Besetzung Clesio de Carvalho, Paul Zukunft, Noah Handte und Arthur Jenike und einmal bei den Mädchen mit Nina Richter, Miriam Dietrich, Melisa Beyhan Cep und Clara Schneiderhan.