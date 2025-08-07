Leichtathletik: Doppelgold für Clesio de Carvalho und Nina Richter

Nina Richter und Clesio de Carvalho holten sich gleich zwei Goldmedaillen im Vierkampf sowie im Sieben- und Neunkampf. In der Teamwertung gingen drei Bronzemedaillen an die LGSZ – zwei Mal bei den Jungs in der Besetzung Clesio de Carvalho, Paul Zukunft, Noah Handte und Arthur Jenike und einmal bei den Mädchen mit Nina Richter, Miriam Dietrich, Melisa Beyhan Cep und Clara Schneiderhan.

Richter ist Vierkampf und Siebenkampf nicht zu schlagen

Bei den U16-Mädchen war Nina Richter als eine der Favoritinnen gestartet. Am ersten Tag im Vierkampf blieb sie mit ihren Leistungen auch aufgrund der widrigen äußeren Bedingungen mit 1991 Punkten etwas unter ihren Erwartungen, holte sich aber dennoch über den württembergischen Meistertitel im Vierkampf bei den W14. Am zweiten Wettkampftag des Siebenkampfes startete sie im Speerwurf mit 31,70 Metern als Tagesbeste und steigerte sich nach 2:29,11 Minuten über die 800 Meter im Siebenkampf auf 3565 Punkte und gewann ihren zweiten Meistertitel.

LG-Mädchen holen Bronzemedaille in der Teamwertung

Miriam Dietrich kam bei der W15 in allen Disziplinen in die Nähe ihrer Bestleistungen, so dass sie im Vierkampf mit 1808 Punkten sogar eine neue persönliche Bestmarke setzte und auf Rang zehn in der Einzelwertung kam. In sehr guter Form präsentierte sich Melisa Cep, die mit 1770 Punkten eine neue Bestleistung erzielte und auf Rang 14 kam. Clara Schneiderhan kam in der Einzelwertung auf Rang 19. In der Teamwertung durften sich die LGSZ-Mädchen über eine Bronzemedaille freuen. Nachdem Miriam Dietrich krankheitsbedingt ausfiel, verblieb bei den W15 nur noch Melisa Cep im Siebenkampf. Sie setzte ihre guten Leistungen fort und durfte sich über eine neue Siebenkampf-Bestmarke mit 2971 Punkten freuen, die ihr Rang 14 einbrachten.

de Carvalho spielt seine Stärken im Wurf aus

Bei den Jungs waren viele Augen auf den Auftritt des Wurfspezialisten Clesio de Carvalho gerichtet. Dass er aber auch in anderen Disziplinen ein beachtliches Niveau erreicht hat, bewies er mit der Tagesbestweite von 5,87 Metern im Weitsprung. Als er in seiner Spezialdisziplin, dem Kugelstoßen, mit 17,08 Metern seine Konkurrenten um fünf Meter und mehr übertrumpfte, war ihm der württembergische Meistertitel im Vierkampf mit 2351 Punkten nicht mehr zu nehmen. Aber auch am zweiten Tag im Neunkampf überraschte de Carvalho. Im Diskuswurf machte er als deutscher Rekordhalter, wie erwartet, Boden gut und ging im Gesamtklassement in Führung. Mit einer willensstarken Leistung im 1000-Meter-Lauf überquerte er in 3:22 Minuten die Ziellinie. Damit teilte er sich punktgleich mit 51015 Zählern mit Lasse Prestel von der LG Filstal den Meistertitel.

Paul Zukunft gibt starkes Comeback

Bei den M14 feierte Paul Zukunft ein starkes Comeback im Vierkampf (1867) und Neunkampf ( 4210) als Siebter. Arthur Jenike (1770) kam im Vierkampf auf Rang zwölf. Noah Handte zeigte sich am zweiten Tag des Neunkampfes in guter Verfassung. Er steigerte als 13. seine Bestleistung auf 3791 Punkte. Nach diesen guten Leistungen durfte konnte sich das LGSZ-Team der Jungs im Vierkampf und im Neunkampf jeweils über die Bronzemedaille freuen.