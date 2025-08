1 Adrian Engstler (TV Villingen, links) gab im Endlauf über 800 Meter alles. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Mayer Ein Höhepunkt der Finals in Dresden war die DM in der Leichtathletik. Dabei vertrat ein Quartett die Farben des Schwarzwald-Baar-Kreises. Alle waren Läufer.







Link kopiert



Adrian Engstler (TV Villingen) entschied über 800 Meter das erste Halbfinale in 1:50,26 Minuten für sich. Im Finale schnupperte der Villinger am Treppchen. Doch beim Sieg von Alexander Stepanov (Sindelfingen, 1:48,69) stand am Ende der fünfte Rang (1:50,09).