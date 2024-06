1 Hanna Klein lief über 5000 Meter der Frauen vorne ein einsames Rennen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften in Braunschweig zeigen Hanna Klein und Florian Bremm, was in ihnen steckt. Katharina Jaiser aus Gechingen pulverisiert ihre Bestzeit.









Was für ein Auftakt zu den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig! Die 5000-Meter-Läuferinnen und -Läufer durften am Freitagabend das Rampenlicht für sich allein genießen, ihre Wettkämpfe wurden ausgelagert.