Leichtathletik: Das Amt des Kreisvorsitzenden bleibt vakant

Der Leichtathletikkreis Zollernalb hält Rückschau auf das Jahr 2025, findet aber keinen Vorsitzenden. Erfolgreiche Sportler werden geehrt.
Der jährliche Kreistag des Leichtathletikkreis Zollernalb fand im Sportheim Linde in Weilstetten statt. Die Ausschussmitglieder Ulrike Achatz und Marc Single begrüßten die Anwesenden und gaben Einblick in ihre Arbeit, unter anderem gab es einen Bericht zur Kampfrichterarbeit im Kreis. Bernhard Gaus berichtete als KiLa-Beauftragter über seine Arbeit mit den jüngsten Athletinnen und Athleten (U8-U12).