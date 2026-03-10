Leichtathletik: Das Amt des Kreisvorsitzenden bleibt vakant

Der jährliche Kreistag des Leichtathletikkreis Zollernalb fand im Sportheim Linde in Weilstetten statt. Die Ausschussmitglieder Ulrike Achatz und Marc Single begrüßten die Anwesenden und gaben Einblick in ihre Arbeit, unter anderem gab es einen Bericht zur Kampfrichterarbeit im Kreis. Bernhard Gaus berichtete als KiLa-Beauftragter über seine Arbeit mit den jüngsten Athletinnen und Athleten (U8-U12).

Auch im Jahr 2025 nahm der Kreis Zollernalb in der Altersklasse U14 sehr erfolgreich am Kreisvergleichskampf teil, der hauptsächlich den Teamgedanken stärken soll. Auch für dieses Jahr ist wieder ein solcher Wettbewerb geplant, allerdings fehlt noch ein möglicher Ausrichter.

Einblick in die Wettkampfplanung und Kassenführung

Tom Jessen gab einen Rückblick zu den vergangenen Wettkämpfen und einen Ausblick auf die Wettkampfplanung im Kreis in 2026. Rainer Danhammer erläuterte den Kassenbericht, der von den Kassenprüfern als ordnungsgemäß und korrekt bestätigt wurde. Danach entlastete Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel Kreisausschuss und die Kasse.

Erfolgreiche Athletinnen und Athleten werden geehrt

Bei den Wahlen wurden folgende Positionen gewählt: Rainer Danhammer als Kassenwart, Stefan Achatz als Kampfrichterwart, Armin Teichmann als Kassenprüfer und Bernhard Gaus als KiLa Beauftragter. Für die Positionen Sportwart, Schülerwart und Seniorenwart gab es keine Vorschläge. Ebenfalls wurde kein Kreisvorsitzender gefunden. Ulrike Achatz wird deshalb weiter Ansprechpartnerin gegenüber dem Württembergischen Leichtathletikverband bleiben. Zum Abschluss wurden folgende Athletinnen und Athleten für ihre Erfolge auf Landes- und Bundesebene geehrt: Jannis Gartmann, Jule Trickel, Joshua Bozic, Marie Sauter, Colin Hoch, Helena Mayima, Claudia Narr und Indira Strobel (alle TV Weilstetten). Von der TSG Balingen: Larissa Klumpp, Johanna Oßwald, Katharina Froneck und Lea Eberhard. Wolfgang Krimmel (TSV Meßstetten), Wendelin Acker (TSV Burladingen), Jan Schenk (TSV Geislingen) und Sina Stoll (TB Tailfingen).