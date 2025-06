Für die diesjährigen Süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U16 in Kandel qualifizierten sich sechs Athletinnen und Athleten der LG Steinlach-Zollern. Mit zwei Goldmedaillen war Clesio de Carvalho wieder einmal herausragend.

De Carvalho macht es spannend

Clesio de Carvalho (M15) machte es im Diskuswurf bei tropischen Temperaturen mit zwei ungültigen Versuchen im Vorkampf unnötig spannend. Als er im dritten Versuch aber 57,07 Meter folgen ließ, hatte er für seine Konkurrenten eine unbezwingbare Marke vorgelegt. Im Kugelstoßen brauchte es auch bis zum dritten Versuch. Der weiteste schlug bei der hervorragenden Siegerweite von 17,60 Metern auf.

Nina Richter kämpft sich durch

Siebenkämpferin Nina Richter (W14) überzeugte im Weitsprung mit neuer persönlicher Bestleistung (PB) von 5,15 Metern, die ihr den siebten Rang bescherte. Über 60 Meter -Hürden kam sie erst in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt und erreichte mit 12,67 Sekunden die zehnte Zeit. Beim Speerwurf unterliefen ihr technische Fehler, so dass sie nicht über 31,08 Meter und Rang sieben hinauskam. Am zweiten Tag startete sie im Kugelstoßen mit 10,41 Metern, die ihr Rang sechs einbrachten. Den siebten Rang sicherte sich Nina Richter im Hochsprung nach guter Vorstellung mit 1,50 Metern.

Tom Hoch fehlen 30 Zentimeter zum Finale

Tom Hoch (M14) hatte etwas Pech im Speerwurf. Er warf gleich zweimal exakt 35,05 Meter. Damit fehlten ihm 30 Zentimeter zum Finale – er wurde Neunter. Noah Handte hatte im Stabhochsprung anfänglich mit Aufregung und resultierenden Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Doch im Wettkampf übersprang er 2,60 Meter und kam damit bis auf zwei Zentimeter an seine Bestleistung heran – Rang zehn war der Lohn. Lea Weithoffer absolvierte einen spannenden Hochsprung. Ihre Anfangshöhe von 1,40 Metern übertraf sie erst im dritten Versuch, übersprang dann die 1,45 aber gleich im ersten und sicherte sich den zwöften Rang. Paul Zukunft musste sich beim Speerwerfen mit 27,84 Metern und Rang zwölf sowie beim Weitsprung mit 4,98 Metern und Rang 14 zufrieden geben.