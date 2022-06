1 Christoph Kessler (Mitte) stellte seine aktuell starke Form bei der Merck-Lauf-Gala in Pfungstadt unter Beweis. Foto: Eibner

Bei der Merck-Lauf Gala in Pfungstadt hat der Donaueschinger Christoph Kessler (LG Region Karlsruhe) über die 800 Meter sein EM-Ticket gelöst.















Die Pfungstädter Merck-Lauf Gala zeigte am Samstag einmal mehr Laufsport auf Top Niveau. Mit mehr als 400 gemeldeten Athletinnen und Athleten gab es eine überwältigende Resonanz zu verzeichnen. Alleine elf 800-Meter-Läufe wurden bei den Männern absolviert. Hier wiesen gleich einmal schon zehn Athleten eine Meldezeit unter 1:47 Minuten auf.

Adrian Engstler und Alex Kessler trumpfen auch auf

In Lauf 6 gewann der Donaueschinger Alexander Kessler (ebenfalls LG Region Karlsruhe) sein Rennen in 1:53,24 Minuten. Später war der jüngere Bruder von Christoph Kessler noch als "Pacemaker" über die 1500 Meter im Einsatz.

Adrian Engstler (TV Villingen) war aufgrund seiner besseren Meldezeit im zweiten Lauf dabei und steigerte seine persönliche Bestleistung. Couragiert lief er sein Rennen und belohnte sich mit der sehr guten Zeit von 1:48,22 Minuten, was gesamt den neunten Rang für den Villinger bedeutete.

Bestzeit um eine Sekunde verbessert

Der Donaueschinger Christoph Kessler hatte mit den Finalisten der Commonwealth Games – Kyle Langford und Gourley Neil (beide Großbritannien) – große Konkurrenz. Das Rennen gestaltete sich für Christoph Kessler so perfekt, dass er als Dritter mit persönlicher Bestzeit in 1:45,27 Minuten hinter den beiden Engländern Langford Kyle (1.44,61) und Gourley Neil (1:44,82) ins Ziel lief. Seine Bestzeit verbesserte der nun in München wohnende Donaueschinger um eine ganze Sekunde und unterbot die EM-Norm (1:45,90) für München.

Christoph Kessler zeigt sich nach seiner EM-Qualifikation glücklich: "Es hat vieles sehr gut in diesem schnellen Rennen für mich gepasst. Das Gefühl, jetzt schon die EM-Norm geschafft zu haben, ist natürlich sehr positiv."

Die 1500 Meter zeigte Tim Assmann (TV Villingen) seine aufsteigende Form. Im schnellsten Zeitlauf lief er in sehr guten 3:40,95 Minuten ins Ziel. Sieger wurde Marius Probst vom TV Wattenscheid (3:38,73).

Mit großen Zielen nun zur DM nach Berlin

Bei den Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Berlin werden Adrian Engstler über die 800 Meter, Christoph Kessler und Tim Assmann – jeweils über 1500 Meter – in den Finalläufen eine Medaille fest im Blick haben.

0