Leichtathletik: Bronzemedaille für Lea Eberhardt

Die Leichtathleten vom TV Weilstetten und der TSG Balingen zeigen beim Sparkassen-Cross in Pforzheim gute Leistungen.

Hochkarätig besetzt war der 17. Sparkassencross in Pforzheim. Triathlon-Olympiasiegerin Lisa Tertsch, 5000-Meter-Olympiastarterin Elena Burkard und andere Spitzenläufer nahmen mit über 1500 weiteren Startern die anspruchsvollen Strecken auf dem Wiesengelände des Huchenfelder Lohwiesenhof in Angriff. Künstliche Hügel, Sandgräben und Baumstämme verschärften die Selektion. In diesem Rahmen wurden auch die Baden-Württembergischen Crosslauf Meisterschaften ausgetragen.

Lea Eberhardt gelingt starkes Comeback Lea Eberhardt von der TSG Balingen zeigte nach längerer Wettkampfpause ein tolles Comeback. Über die Mittelstrecke mit rund 1600 Metern der Frauen schnappte sich Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) wiederholt den Meistertitel. Eberhardt zeigte ein couragiertes Rennen und kam mit den Hindernissen gut zurecht. Mit einem starken Finish gewann die TSG Läuferin die Bronzemedaille.

Helber stellt sich Konkurrenz

Über die 2200 Meter der männlichen U14 waren die anspruchsvollen Hindernisse zweimal zu bewältigen. Simon Helber vom TV Weilstetten stellte sich erstmals der Cross-Konkurrenz und freute sich am Ende über den elften Platz im Mittelfeld der Baden-Württembergischen Meisterschaft. Für den jungen Läufer war es eine gute Erfahrung mit Freude auf den nächsten Crosslauf.

Klumpp stark im Speedcross

14 Männer, 6 Frauen und zwei Läufe über 500 Meter binnen 50 Minuten. Das war das harte Programm in der schnellsten Disziplin, dem Speedcross. Hier zeigte Larissa Klumpp von der TSG Balingen zwei gute Läufe. Im Endklassement gewann die Balingerin die U20-Wertung und lief bei den Frauen auf den vierten Platz.