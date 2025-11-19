Leichtathletik: Bronzemedaille für Lea Eberhardt

Die Leichtathleten vom TV Weilstetten und der TSG Balingen zeigen beim Sparkassen-Cross in Pforzheim gute Leistungen.
Hochkarätig besetzt war der 17. Sparkassencross in Pforzheim. Triathlon-Olympiasiegerin Lisa Tertsch, 5000-Meter-Olympiastarterin Elena Burkard und andere Spitzenläufer nahmen mit über 1500 weiteren Startern die anspruchsvollen Strecken auf dem Wiesengelände des Huchenfelder Lohwiesenhof in Angriff. Künstliche Hügel, Sandgräben und Baumstämme verschärften die Selektion. In diesem Rahmen wurden auch die Baden-Württembergischen Crosslauf Meisterschaften ausgetragen.