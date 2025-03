Im März standen für die beiden aktuellen US-College-Studenten der LG Steinlach-Zollern die Nationals bzw. die Conference-Hallen-Titelkämpfe im Siebenkampf an.

Joshua Kommer startet in Birmingham

Joshua Kommer ging für das Team „East Texas A&M“ im Süden der Staaten in Birmingham/Alabama bei den Conference-Meisterschaften an den Start, während Kelmen de Carvalho eine Woche später im Trikot der Uni Harding (Arkansas) mit seinem Team in nördlichere Gefilde nach Indianapolis zu den Nationals Division II reiste.

Ordentliche Leistungen am ersten Wettkampftag

Nach einem Start über 60 Meter in 7,64 Sekunden, mit dem Joshua Kommer nicht zufrieden war, zeigte er im Weitsprung eine gute Leistung mit 6,49 Metern. Auch im Kugelstoßen kam er mit einem starken Stoß auf 11,53 Meter nah an seine persönliche Bestmarke heran. Zum Abschluss des ersten Tages erzielte der 22-Jährige aus den Reihen der LGSZ-Zehnkämpfer im Hochsprung 1,68 Meter. „Das war noch in Ordnung, weil die Sprünge relativ unkonstant waren. Aber ein oder zwei Höhen mehr sind da schon noch drinnen“, äußerte sich Kommer später zu seiner Leistung.

Am Ende steht mit 4490 Punkten eine neue Bestleistung

Zum Auftakt des zweiten Tages lief er über die von ihm ungeliebten 60 Meter Hürden in 9,53 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit. Auch mit dem Stabhochsprung von 3,85 Metern war Kommer zufrieden, weil er sich allmählich wieder seiner Bestmarke von 4,00 Metern nähert. Mit gewohnt kämpferischer Einstellung spulte Joshua Kommer die abschließenden 1000 Meter in starken 2:45,65 Minuten herunter. Somit stand letztendlich im Siebenkampf für ihn mit 4490 Punkten eine weitere neue persönliche Bestleistung zu Buche, die ihm den zwölften Rang in der Gesamtwertung einbrachte.

De Carvalho verletzt sich im Weitsprung am Knie

In Indianapolis war Kelmen de Carvalho über 60 Meter in schnellen 7,10 Sekunden als viertschnellster in den Siebenkampf gestartet. Beim Weitsprung verletzte er sich dann gleich im ersten Versuch unglücklich am Knie. Dabei sprang er zwar noch 6,65 Meter weit, aber schon in den weiteren Versuchen musste er feststellen, dass mit dieser Knieverletzung keine vernünftigen Sprünge mehr möglich sind und der weitere Wettkampf akut gefährdet ist.

Mit der Drehstoßtechnik zum Rekord

Beim Kugelstoßen behinderte ihn die Knieverletzung nicht, so dass er mit der Drehstoßtechnik sogar hervorragende 15,97 Meter mit der 7,25 Kilo-Kugel erzielte. Dies war nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern gleichzeitig auch Meeting-Record für Siebenkämpfer bei den Nationals Division II, wie der Hallensprecher verkündete. Im Hochsprung sprang der LGSZ-Zehnkampf-Rekordhalter dann mit dem ungewohnten, aber gesunden Bein immerhin über 1,68 Meter, um in der Wertung zu bleiben und sich vielleicht bis zum nächsten Tag wieder regenerieren zu können.

De Carvalho muss am zweiten Tag passen

Doch am nächsten Tag hatte sich seine Knieverletzung keineswegs gebessert, so dass er schweren Herzens den Wettkampf vor dem Stabhochsprung aufgeben musste.