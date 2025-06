Am Sonntagvormittag wurde für die jüngeren Athleten der Jahrgangsklassen U8 und U10 die Kinderleichtathletik im Rahmen eines KILA-Wettbewerbs angeboten. Mit 88 Teilnehmern und elf Mannschaften war die Veranstaltung wieder sehr gut besucht. Die Mannschaften maßen sich im Sprint, Drehwurf, Zonenweitsprung und der Biathlonstaffel.

Kreismeister stehen fest

Bei den Mehrkämpfen am Nachmittag waren tolle Wettkämpfe zu sehen. Diese wurden auch gleichzeitig als Kreismeisterschaften gewertet. Bei den ältesten Teilnehmerinnen der W15 verließ Melisa Beyhan Cep (LG Steinlach-Zollern) mit 1716 Punkten den Platz als Siegerin. Bei den W14 siegte Marie Sautter (TV Weilstetten) mit 1890 Punkten und sicherte sich damit auch den Kreismeistertitel. Die Mannschaftswertung der U16 ging an den TV Weilstetten mit 5163 Punkten. Im Blockmehrkampf der W13 konnte Anni Marcard (LV Pliezhausen 2012) mit 2798 Punkten den Meetingsieg klar für sich verbuchen vor Mara Alber (TV Weilstetten), die Kreismeisterin wurde. In der Altersklasse W12 verließ Josefin Wetzel (TG Biberach) mit 2124 Punkten den Platz als Siegerin. Kreismeisterin wurde mit 1966 Punkten Ibarra Miral Campos vom TV Weilstetten. Der TV Weilstetten holte sich mit 5966 Punkten den Sieg und damit den Kreismeistertitel in der Mannschaft.

Gute Ergebnisse

Im Vierkampf in dieser Altersklasse siegte bei den W13 Lilly Sophie Sauter mit 1841 Punkten, bei den W12 hieß die Gewinnerin Tabea Scherle (VfL Ostdorf) mit 1666 Punkten. Den Meistertitel in der Mannschaft sicherte sich hier der TSV Geislingen mit 3089 Punkten (Maja Beck, Amelia Schweiger, Rosalie Kunkel). Pauline Teufel (LG Nagoldtal) hieß die Siegerin mit 1379 Punkten im Vierkampf der W11. Emily Leuschke (VfL Ostdorf) kürte sich hier mit 1181 Punkten zur Kreismeisterin. Ihre Teamkollegin Katharina Haug (VfL Ostdorf) gewann mit 1309 Punkten den Wettkampf und den Kreismeistertitel. Die Mannschaftswertung ging mit 3722 Punkten an den VfL Ostdorf.

Leichtathleten geben alles

Im Dreikampf der W11 erklomm Chiara Pätzold (TV Weilstetten) mit 1076 Punkten das oberste Siegerpodest vor ihrer Teamkollegin Mila Alber. Gemeinsam sicherten sie sich auch mit 2912 Punkten den Titel in der Mannschaft für den TV Weilstetten. Bei den W10 war Freya Koch (LG Winterlingen) mit 863 Punkten nicht zu schlagen und holte sich den Kreismeistertitel.

Starke Leistungen

Bei den männlichen U15-Athleten konnte bei Colin Hoch (TVW) mit 2210 Punkten überzeugen und den Sieg sowie Kreismeistertitel für sich verbuchen. Ihm gleich tat es Paul Zukunft (LG Steinlach-Zollern) bei den M14, der mit 1844 Punkten vorne lag, Kreismeister wurde Simon Helber (TV W) mit 1624 Punkten. Den Sieg im Team sicherte sich der TV Weilstetten mit 5586 Punkten.

Beim Blockmehrkampf der M12 wurde Laurenz Butz (TV Weilstetten) seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 2129 Punkten. Den Vierkampf konnte David Hirt (TV Oberndorf) mit 1291 Punkten für sich entscheiden, vor Fabian Gebauer (VfL Ostdorf, 1161 Punkte), der Kreismeister wurde.

Im Vierkampf der M11 verließ Paul Flack (LG Nagoldtal) mit 1265 Punkten den Platz als Sieger. Nils Gebauer (VfL Ostdorf, 1219 Punkte) wurde Kreismeister. Im Dreikampf in dieser Altersklasse war Paul Meiser vom TVW mit 959 Punkten nicht zu schlagen.