Leichtathletik: Abdilaahi nimmt Baumann auch deutschen 3.000-Meter-Rekord ab

Erst die 5.000, dann die 10.000 Meter: Nun ist Mohamed Abdilaahi zum nächsten Rekord gelaufen. Das deutsche Lauf-Ass gewinnt damit sogar ein Diamond-League-Rennen.
Keqiao - Mohamed Abdilaahi hat erneut einen alten deutschen Leichtathletik-Rekord von Olympiasieger Dieter Baumann gebrochen. Über 3.000 Meter gewann der 27 Jahre alte Mönchengladbacher beim Start der neuen Diamond-League-Saison in China in 7:25,77 Minuten. Damit war Abdilaahi in Keqiao fast fünf Sekunden schneller als Baumann, der 1998 7:30,50 Minuten gelaufen war. Mit einem lauten "Jaaahhh" feierte Abdilaahi die Bestmarke nach seinem ungefährdeten Erfolg.