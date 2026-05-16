Leichtathletik: Abdilaahi nimmt Baumann auch deutschen 3.000-Meter-Rekord ab

Erst die 5.000, dann die 10.000 Meter: Nun ist Mohamed Abdilaahi zum nächsten Rekord gelaufen. Das deutsche Lauf-Ass gewinnt damit sogar ein Diamond-League-Rennen.

Keqiao - Mohamed Abdilaahi hat erneut einen alten deutschen Leichtathletik-Rekord von Olympiasieger Dieter Baumann gebrochen. Über 3.000 Meter gewann der 27 Jahre alte Mönchengladbacher beim Start der neuen Diamond-League-Saison in China in 7:25,77 Minuten. Damit war Abdilaahi in Keqiao fast fünf Sekunden schneller als Baumann, der 1998 7:30,50 Minuten gelaufen war. Mit einem lauten "Jaaahhh" feierte Abdilaahi die Bestmarke nach seinem ungefährdeten Erfolg.

Im vergangenen Juli hatte er Baumann zunächst die deutsche Bestmarke über dessen einstige Paradestrecke 5.000 Meter abgenommen, Ende März holte er sich auch dessen Rekord über 10.000 Meter. Für die Europameisterschaften in Birmingham im August darf sich Abdilaahi Hoffnungen auf Medaillen machen.

Diesmal kein Weltkord für Duplantis

Noch nicht so gut lief es für Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry, die in Paris vor zwei Jahren unter ihrem Mädchennamen Ogunleye sensationell Gold geholt hatte. Anderthalb Monate nach ihrer Hochzeit kam die Mannheimerin mit 18,55 Metern nur auf Platz acht. Den Sieg holte sich die niederländische Weltmeisterin Jessica Schilder mit starken 21,09 Metern.

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis gewann mit Meeting-Rekord von 6,12 Metern. Ein weiterer Weltrekord blieb dem Schweden versagt, die 6,32 Meter waren dreimal zu hoch für Duplantis.