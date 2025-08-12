Leichtathletik: 13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter

Armand «Mondo» Duplantis springt nur zwei Monate nach seiner bisherigen Bestmarke den nächsten Weltrekord - diesmal in Budapest.
Budapest - Olympiasieger Armand Duplantis hat seinen Stabhochsprung-Weltrekord einen Monat vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio auf nunmehr 6,29 Meter geschraubt. Der Schwede schaffte die Bestmarke in Budapest, wo er sich vor zwei Jahren zum Weltmeister gekürt hatte. Es war sein insgesamt 13. Weltrekord. Den bisherigen hatte Duplantis am 15. Juni in Stockholm aufgestellt, es war sein erster in seinem Heimatland.