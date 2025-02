Leichtathleten kämpfen in Ulm um Bestleistungen: Jule Trickel holt souverän den Titel

Leichtathleten kämpfen in Ulm um Bestleistungen

1 Jule Trickel holte sich in Ulm den Titel. Foto: Eibner-Pressefoto

Gute Leistungen zeigen die Leichtathleten des TV Weilstetten bei den württembergischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften in Ulm. Marie Sautter erkämpft sich die Silbermedaille.









Jule Trickel vom TV Weilstetten (wU20) wollte sich mit einem Start in Ulm für das Aus bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften rehabilitieren. Über 60 Meter Hürden erwischte sie einen optimalen Start in den Fünfkampf und lief einen sicheren Sieg in 8,83 Sekunden ein. Mit diesem guten Gefühl ging es zum Hochsprung, wo sie bei 1,60 Metern knapp scheiterte.