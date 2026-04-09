Leicht wärmer als im Durchschnitt: So war das Wetter im März im Kinzigtal

Nach einem frühlingshaften Start zeigte sich im Schwarzwald am Ende ein gemischtes Bild. Sonne gab es besonders zu Beginn des Monats.
Längere Zeit sah es so aus, als könnte der diesjährige März durchaus zu den deutlich zu warmen Märzmonaten aufschließen. Dies traf auch auf die nördlichsten Regionen Deutschlands zu, wo es am Ende in Schleswig-Holstein neue Monatsrekorde gab. Im Schwarzwald dagegen sorgten die kühlen Temperaturen der zweiten Monatshälfte für einen stetigen Abbau des Wärmeüberschusses, sodass es am Ende des Monats nur ein bescheidenes Plus von 0,5 Grad zum langjährigen Durchschnitt gab.