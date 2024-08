1 Der Verstorbene wollte verbrannt werden. Foto: Negro Elkha - stock.adobe.com

Im Vinzenz von Paul Hospital verstirbt ein älterer Herr. Doch als das von ihm noch zu Lebzeiten beauftragte Bestattungsunternehmen den Leichnam abholen will, ist dieser nicht mehr da.









Link kopiert



Doris Thürmer kann immer noch nicht fassen, was da ihr und ihrem verstorbenen Lebensgefährten passiert ist. „Das hat mich alles ganz schön geschlaucht“, erzählt die 72-Jährige. Und was sie da berichtet, das wirft so einige Fragen auf.