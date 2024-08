1 In der Blau in Ulm wurde am Donnerstag ein Toter gefunden, nun gibt es erste Ergebnisse der Obduktion. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Nägele

Nachdem am Donnerstag eine Leiche in der Blau in Ulm gefunden wurde, hat die Polizei nun erste Erkenntnisse der Obduktion veröffentlicht.









Link kopiert



Bei der Leiche die am Donnerstag in der Blau in Ulm gefunden wurde, handelt es sich um eine männliche Person. Dies konnte am Freitag im Rahmen der Obduktion festgestellt werden, wie die Polizei berichtet.