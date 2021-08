1 Vor diesem Getränkemarkt wurde am Donnerstag ein lebloser Mann gefunden. Foto: Müller

Zum Tod eines 40-jährigen Mannes in Freudenstadt gibt es bislang keinen Hinweis auf eine Gewalttat.

Freudenstadt - Der leblose Fußgänger wurde am Donnerstagvormittag an einem Getränkemarkt an der Wallstraße in Freudenstadt gefunden. Die Todesursache sei immer noch ungeklärt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim am Montag mit.

Identität geklärt

Die Verletzungen des Mannes könnten auch von einem Sturz stammen, eine Obduktion des Leichnams solle nun weitere Erkenntnisse bringen. Nach dem Zeugenaufruf vom Freitag habe es einige Rückmeldungen gegeben, die nun ausgewertet würden. Die Identität des Toten sei geklärt. Es handle sich um einen Mann aus dem Kreis Freudenstadt, so der Polizeisprecher. Der Ermittlungen in alle Richtungen dauerten noch an.