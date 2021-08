1 Vor dem Getränkemarkt fand der Mitarbeiter den Toten. Foto: Müller

Eine Leiche ist am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr von einem Fußgänger auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Wallstraße beim Stadtbahnhof in Freudenstadt gefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Freudenstadt - Ein lebloser Fußgänger auf dem Parkplatz beim Getränkemarkt an der Wallstraße beim Stadtbahnhof wurde der Polizei am Donnerstag gegen 10.10 Uhr gemeldet. Trotz Reanimationsmaßnahmen musste der Notarzt vor Ort den Tod feststellen.

Nun versucht die Polizei, die genauen Umstände des Todesfalls zu erhellen und sucht nach Zeugen, die den Mann noch am Donnerstagmorgen gesehen haben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 40-Jährigen, mit schwarzen schulterlangen Haaren und Vollbart. Er trug eine blaue Jeanshose sowie ein blaukariertes Hemd und hatte einen blauen Rucksack und schwarze Kopfhörer dabei.

Man ermittle noch in alle Richtungen, heißt es bei Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim. Die Identität des Mannes sei der Polizei bekannt.

Todesursache ist noch unklar

Ein Gewaltverbrechen könne noch nicht ausgeschlossen werden, aber es sei nicht sehr wahrscheinlich. Auch die Todesursache sei noch nicht klar. Der Mann habe Verletzungen aufgewiesen, die von einem Sturz herrühren könnten, hieß es bei der Pressestelle weiter. Es gehe jetzt darum, herauszufinden, wo der Mann am Donnerstagmorgen war, was er getan hat und mit wem er unterwegs war, um Licht in das Geschehen zu bringen. Daher sei auch ein Zeugenaufruf verfasst worden, so eine Polizeisprecherin. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231/186 44 44 melden.

Ihr Kollege habe den Mann am Donnerstag auf der Straße vor dem Getränkemarkt gesehen und gleich den Notruf verständigt, berichtet eine Mitarbeiterin des Getränkemarkts. Sogar ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Die Polizei habe anfangs davon gesprochen, dass der Mann angefahren sein könnte, erzählt sie weiter. Sie selbst sei erst später zum Getränkemarkt gekommen.