Leichenfund in Bonlanden: Fall in ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt

Manche Fälle finden schnell Eingang in die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Das gilt aktuell für den Fall der Frauenleiche, die in einem Reisekoffer im Filderstädter Stadtteil Bonlanden gefunden wurde. Seit Ende August ermittelt die Sonderkommission Trolley in dieser Sache, ist mehr als 100 Hinweisen nachgegangen, die aber offensichtlich nicht zur Lösung des Falls beigetragen haben. Jetzt wurde dieser Fall gleich zum Auftakt der Sendung vorgestellt. Allerdings haben sich im weiteren Verlauf von Aktenzeichen XY ungelöst keine Hinweise ergeben.

Zunächst hatte die Polizei mit einem Bild dieser Frau auf Flyern um Informationen gebeten, inzwischen steht der Koffer im Mittelpunkt, in dem die Frau aufgefunden wurde. Dabei handelt es sich um einen beigefarbenen Rollkoffer der Marke „Juicy Couture“ , mit einer Größe von 70 auf 46 auf 25 Zentimeter. Zu sehen war dabei in der Sendung ein Vergleichsbild.

Die Fragen blieben dieselben: Wem kommt so ein Koffer bekannt vor? Ist jemand zwischen dem 22. Juli und dem 28. August etwas Verdächtiges aufgefallen am nördlichen Stadtrand von Filderstadt-Bonlanden? Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat inzwischen eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für die Aufklärung dieser Straftat ausgelobt.

Updates zu den Fällen im Streaming-Portal des ZDF

Und das sind die anderen Fälle, die an diesem Mittwochabend vorgestellt wurden: Eine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder. In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus – Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich – zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno?

Ein Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerzen zuzufügen. Ein Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe.

Es gibt eine Ergänzung zum bisherigen Sendungspaket: Ab sofort können sich „Aktenzeichen XY“-Fans im Streaming-Portal des Senders über aktuelle Entwicklungen in den gezeigten Fällen informieren. „Aktenzeichen XY … Update“ erscheint immer eine Woche nach der regulären TV-Ausgabe – immer donnerstags ab 17 Uhr im ZDF-Streaming-Portal. Moderiert wird das Streaming-Format von Fabian Puchelt, der hauptberuflich beim Bayerischen Landeskriminalamt arbeitet.