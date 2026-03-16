Leichenfund im Enzkreis: Toter in Auto entdeckt – Polizei setzt Belohnung aus

Ende Februar wird auf einem Parkplatz ein Toter gefunden. Der 41-Jährige war Hausmeister und Gastronom – und wurde wohl getötet. Welche Belohnung Hinweisgebern winkt.
Nach dem Fund eines Toten in einem Auto in Neuenbürg vor knapp drei Wochen geht die Polizei in die Offensive: Die Ermittler haben für Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Ergreifen des Täters oder der Täterin führen, eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.