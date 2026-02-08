Leichenfund: Frau tot in Münchner Reihenhaus gefunden – Mann festgenommen

1 Anwohner hatten am Samstag die Polizei gerufen, weil sie Hilfeschreie gehört hatten. Foto: Sebastian Pieknik/NEWS5/dpa Ein 23-Jähriger wird nach dem Fund einer Leiche festgenommen. Was steckt hinter dem dramatischen Geschehen in einem Münchner Reihenhaus?







München - Nach Hilferufen in einem Reihenhaus in München hat die Polizei dort am Samstagabend die Leiche einer Frau entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Anwohner hatten am Samstag die Polizei gerufen, weil sie Hilfeschreie gehört hatten. Eine Streife fand daraufhin in dem Haus eine 75 Jahre alte Frau mit tödlichen Verletzungen, wie es hieß.